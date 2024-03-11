На Привокзальной площади в Риге станет больше полиции

Торговый центр Origo, Latvijas dzelzceļš, LDZ apsardze, Рижская муниципальная полиция и представители Государственной полиции договорились о более тесном сотрудничестве и усилении присутствия представителей правоохранительных органов на Привокзальной площади и прилегающих территориях.

Целью встречи было обсуждение роста количества нарушений общественного порядка в конце прошлого и начале этого года на площади Рижского центрального железнодорожного вокзала и прилегающих к нему территориях, чему во многом способствовали изменения, вызванные строительными работами.

В частности, места, где раньше собирались группы нетрезвой молодежи и бездомных, теперь стали недоступны для них из-за строительных работ. Это способствовало росту числа правонарушений в сфере общественного порядка со стороны этих лиц на Привокзальной площади и прилегающих территориях.

Например, в районе Оrigo подростки нажимали на тревожные кнопки и создавали неудобства для посетителей и арендаторов торговых центров, а также для экстренных служб.

Поэтому все стороны договорились о более тесном сотрудничестве, оперативном обмене информацией, а также увеличении присутствия полиции в районе вокзала.

Ранее RUS TVNET также сообщал о том, что в районе вокзала можно стать жертвой карманников.

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