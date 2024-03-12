С 1 сентября 2023 года за недостаточное знание латышского уволено 45 учителей

По данным Государственной службы качества образования (IKVD), с начала этого учебного года 45 учителей были отстранены от работы из-за недостаточного знания государственного языка.
На конец 2023 года из-за недостаточного знания госязыка были уволены 29 учителей.
Центр государственного языка выявил 87 учителей с недостаточным знанием государственного языка. Из них 30 находятся на временной нетрудоспособности, семь отстранены от работы, а пять сдали экзамен.
Недостаточное знание государственного языка было выявлено в общей сложности в 20 детских садах, 11 общеобразовательных учреждениях, двух спортивных школах, одном специальном учебном заведении, одном техникуме и одном колледже.
В период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года IKVD оценил работу 134 образовательных учреждений по внедрению единой школы. Более половины оцениваемых школ демонстрируют хорошие или очень хорошие результаты при переходе на обучение на государственном языке. Однако все еще остаются школы, в которых наблюдения за уроками вызывают подозрения в возможном недостаточном знании учителем государственного языка.
На день посещения 96,5% всех учебных заведений преподавали на латышском языке в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами. В четырех учебных заведениях уроки фактически не проводятся на латышском языке. Это три учебных заведения в Риге и одно в Резекне.
В 11 учебных заведениях наблюдение за уроками выявило учителей, чье знание латышского языка может быть недостаточным. Восемь учебных заведений находятся в Риге, в Лиепае, Краславе и Даугавпилсе - по одному учебному заведению. Информация об этих учителях была передана в Центр госязыка.
Наблюдение за уроками показывает, что в 22% учебных заведений есть ученики 1-х, 4-х и 7-х классов, чьи знания латышского языка недостаточны для полноценного участия в образовательном процессе на латышском языке.
Образовательным учреждениям необходимо улучшить коммуникацию с родителями о том, как действовать в кризисных ситуациях, когда ученики испытывают трудности с усвоением содержания образования из-за плохого знания языка. 46 % учебных заведений получили задание улучшить коммуникацию.
IKVD предлагает объяснить родителям, почему неэффективно и нецелесообразно переводить непонятное содержание во время уроков. Вместо этого следует использовать другие педагогические методы, чтобы ученик понял, чему его учат. Начальнику управления образования также следует обеспечить, чтобы официальное общение между учителями по рабочим вопросам и в рабочее время велось исключительно на латышском языке.
Оценка проводилась в учебных заведениях Даугавпилса, Риги, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Вентспилса, а также в учебных заведениях Аугшдаугавского, Елгавского, Краславского, Ливанского, Лудзенского, Огрского, Олайнского, Резекненского, Ропажского, Валмиерского, Екабпилсского, Кекавского, Айзкраукльского и Адажского самоуправлений.
В этом учебном году в общеобразовательных программах школ меньшинств начался переход на преподавание только на латышском языке, первыми в реформу были включены 1-е, 4-е и 7-е классы.
Со следующего учебного года обучение только на латышском языке будет введено также во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.
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