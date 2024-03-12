С 1 сентября 2023 года за недостаточное знание латышского уволено 45 учителей

В 11 учебных заведениях наблюдение за уроками выявило учителей, чье знание латышского языка может быть недостаточным. Восемь учебных заведений находятся в Риге, в Лиепае, Краславе и Даугавпилсе - по одному учебному заведению. Информация об этих учителях была передана в Центр госязыка.

Наблюдение за уроками показывает, что в 22% учебных заведений есть ученики 1-х, 4-х и 7-х классов, чьи знания латышского языка недостаточны для полноценного участия в образовательном процессе на латышском языке.

Образовательным учреждениям необходимо улучшить коммуникацию с родителями о том, как действовать в кризисных ситуациях, когда ученики испытывают трудности с усвоением содержания образования из-за плохого знания языка. 46 % учебных заведений получили задание улучшить коммуникацию.

IKVD предлагает объяснить родителям, почему неэффективно и нецелесообразно переводить непонятное содержание во время уроков. Вместо этого следует использовать другие педагогические методы, чтобы ученик понял, чему его учат. Начальнику управления образования также следует обеспечить, чтобы официальное общение между учителями по рабочим вопросам и в рабочее время велось исключительно на латышском языке.

Оценка проводилась в учебных заведениях Даугавпилса, Риги, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Вентспилса, а также в учебных заведениях Аугшдаугавского, Елгавского, Краславского, Ливанского, Лудзенского, Огрского, Олайнского, Резекненского, Ропажского, Валмиерского, Екабпилсского, Кекавского, Айзкраукльского и Адажского самоуправлений.

В этом учебном году в общеобразовательных программах школ меньшинств начался переход на преподавание только на латышском языке, первыми в реформу были включены 1-е, 4-е и 7-е классы.

Со следующего учебного года обучение только на латышском языке будет введено также во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.

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