Поддерживают Кремль: VDD признала непригодными для работы в критической инфраструктуре 21 латвийца

В прошлом году VDD продолжала регулярно информировать персонал критической инфраструктуры о разведывательных рисках, признаках подозрительных инцидентов и предпочтительных действиях при обнаружении таких инцидентов.

VDD также продолжала проверять лиц, работающих на таких объектах, оценивая их в контексте разведывательных рисков. В целом в 2023 году VDD проверила 6 831 сотрудника критической инфраструктуры.

Наиболее распространенными причинами отрицательного заключения были значительные разведывательные риски и связи с организованной преступностью. В значительной части случаев служба установила, что люди поддерживают прокремлевскую и тоталитарную идеологию.

Критическая инфраструктура - это объекты, системы или их части, расположенные в Латвии, которые необходимы для выполнения важных государственных функций, а также для здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия населения - дороги, больницы, аэропорты, порты.

Разрушение или нарушение работы объектов критической инфраструктуры окажет существенное влияние на выполнение государственных функций.

Также в прошлом году VDD проверила 4 211 человек, занятых в авиационной отрасли. Риски были выявлены в отношении семи человек.

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