Смирнов не войдет в состав сборной Латвии на ЧМ по хоккею в Чехии

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⛔️25 gadus vecais Latvijas centra uzbrucējs Deniss Smirnovs šosezon nepievienosies Latvijas hokeja izlasei, kura 1. aprīlī uzsāks gatavošanos Pasaules čempionātam Prāgā un Ostravā. Deniss Smirnovs turpina atlabšanas procesu pēc ilgstoša savainojuma. pic.twitter.com/qOsXzcjTj4 — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) March 12, 2024

25-летний центральный нападающий продолжает восстанавливаться после длительной травмы.

Смирнов играл за сборную Латвии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и на двух последних чемпионатах мира, вместе с национальной командой завоевав бронзовую медаль весной 2023 года.

Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная Латвии начнет подготовку к чемпионату мира 1 апреля и отправится в Чехию 9 мая.