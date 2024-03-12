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Смирнов не войдет в состав сборной Латвии на ЧМ по хоккею в Чехии

rus.tvnet.lv
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийский центрфорвард Денис Смирнов не присоединится к сборной Латвии по хоккею в этом сезоне, продолжая процесс восстановления после травмы, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛХФ).

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25-летний центральный нападающий продолжает восстанавливаться после длительной травмы.

Смирнов играл за сборную Латвии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и на двух последних чемпионатах мира, вместе с национальной командой завоевав бронзовую медаль весной 2023 года. 

Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная Латвии начнет подготовку к чемпионату мира 1 апреля и отправится в Чехию 9 мая.

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