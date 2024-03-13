Командующий NBS: В мирное время минные поля создаваться не будут

Он заверил, что реализация мер против мобильности никак не повлияет на повседневную жизнь жителей Латгале и Видземе, не помешает продолжению бизнеса и ежедневным маршрутам. Все действия NBS будут согласованы с местными властями и владельцами территорий.

"Я могу сразу заверить, что мы не будем создавать здесь никаких минных полей. Любые материалы, которые будут производиться и поставляться нам, будут размещаться и храниться на соответствующих территориях", - подчеркнул командующий.

NBS планирует заказывать у местных предприятий в Латгале и Видземе различные виды препятствий, такие как бетонные конструкции, заграждения из колючей проволоки и др. "Отчуждение имущества и земли производиться не будет, все будет согласовано на выгодных условиях", - сказал Калниньш.

Он отметил, что все необходимые материалы будут заказываться у местных производителей, и в какой-то степени это повлияет на рост рабочих мест в регионе. "Из выделенных правительством средств большая часть будет израсходована в Латгале, чтобы обеспечить производство материалов", - сказал Калниньш.

План также предусматривает размещение дополнительных подразделений NBS в восточных регионах - Даугавпилсе, Лузнаве и частично в Видземе. Эти подразделения будут размещены к 2027 году, и для этого тоже потребуется дополнительная рабочая сила.

Как отметил Калниньш, мировая практика показывает, что в местах дислокации армейских подразделений местный бизнес развивается, и об этом свидетельствует пример Адажской базы, где развертывание боевой группы НАТО увеличило объемы бизнеса в четыре раза, поскольку появились различные развлекательные заведения, продуктовые магазины, места отдыха и жилой комплекс.

"В целом в ближайшие пять лет влияние на местную жизнь будет достаточно сильным, но в основном положительным, способствующим развитию, и в любом случае это не будет мешать местному населению и предпринимателям вести их деятельность", - подчеркнул командующий NBS.

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