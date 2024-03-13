В этом году в Риге восстановят два бомбоубежища

Как сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Ивар Накуртс, бомбоубежища, которые будут восстановлены, - это построенные специально для этих целей здания с устойчивой к взрывам инфраструктурой, а подвалы будут служить лишь временным укрытием, чтобы защититься от обстрелов.

Сегодня план гражданской обороны Риги рассматривает комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, а затем он будет передан на утверждение Рижской думе.

План гражданской обороны Риги важен на уровне всей страны, поскольку является ориентиром и для других муниципалитетов. План разработан в сотрудничестве с экспертами, включая представителей Национальных вооруженных сил (NBS) и VUGD.

Существенным дополнением к плану являются действия в случае военной угрозы, которые дадут жителям важную информацию о том, как существенно повысить свою безопасность в чрезвычайных ситуациях.

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