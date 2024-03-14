Министр рассказал, будет ли повышен лимит оправданных расходов

На вопрос, следует ли пересмотреть порог в 600 евро для обоснованных расходов, которые могут быть возмещены государством латвийским налогоплательщикам, и станет ли он выше со следующего года, Ашераденс заявил, что не видит такой возможности в этом году.

"Хочу сказать, что на данный момент я с большой тревогой слежу за тем, сможет ли государство покрыть налоговые поступления. Как я уже сказал, изменились прогнозы роста, изменились прогнозы инфляции, что заставляет нас пересмотреть наши прогнозы потенциальных налоговых поступлений. Особенно учитывая очень строгую европейскую политику в отношении государственных расходов и бюджета. Дефицит бюджета Латвии составлен с максимальным запасом в 2,8%. Я должен очень внимательно смотреть, чтобы доходы государства не сокращались", - сказал Ашераденс.

Ашераден заявил, что "не видит возможности" - пересмотреть порог оправданных расходов, которые могут быть возмещены государством латвийским налогоплательщикам.

Ранее Национальное объединение указало, что порог допустимых расходов в годовой декларации о доходах составляет 600 евро и не пересматривался с 1 января 2018 года, когда вступила в силу налоговая реформа. С тех пор средняя зарплата в стране выросла на 65,98%, с 926 евро в 2017 году до 1537 евро в 2023 году.

Партия предложила вместо существующих 600 евро разрешить предоставлять обоснованные расходы на общую сумму до 1000 евро.

В настоящее время если сумма обоснованных расходов превышает 600 евро, то оставшаяся сумма переносится на следующий год, сроком до трех лет.

Если же лимит в 600 евро превышается из года в год, то это приводит к значительной сумме, удерживаемой государством и не выплачиваемой жителям, поясняет партия.

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