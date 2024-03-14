В будущем может быть введена "базовая пенсия" для всех получателей пенсии по старости

Усовершенствование системы доплат может стать одним из вариантов перехода к "базовой пенсии ", которая обеспечит справедливость для всех получателей пенсий по старости, независимо от времени назначения пенсии.

"Базовая пенсия " будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату из основного государственного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитанной на основе взносов государственного социального страхования. "Базовая пенсия" будет выплачиваться всем получателям пенсии по старости.

Также было отмечено, что в настоящее время четверти получателей пенсий индексируется только часть пенсии. Это создает противоречие: людям, которые активно работали на рынке труда и платили взносы с более высокой зарплаты и в течение более длительного периода времени, размер пенсии не пересматривается, их пенсия теряет свою стоимость каждый год. Поэтому министр подчеркнул, что он выступает за пересмотр всего размера пенсии для всех получателей пенсий с 2024 года.