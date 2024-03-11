Министр благосостояния высказался о прибавке к пенсиям

Одним из решений может стать индексация всех пенсий на 100%, что позволит примерно 25% пенсионеров получить ежегодную прибавку к пенсии, заявил в интервью агентству LETA министр благосостояния Улдис Аугулис.
В целом Министерство благосостояния подготовило три или четыре варианта индексации пенсий для рассмотрения Советом сениоров, в который входят организации пенсионеров.
В качестве оптимального был выбран один - индексация всех пенсий на 100% через индекс потребительских цен и индекс заработной платы.
"Если мы посмотрим на пороговые значения, то будет несправедливо, если мы проиндексируем пенсии, например, до 609 евро и не проиндексируем пенсии в размере 610 евро. Все пенсионеры были налогоплательщиками, и теперь разделять людей в пенсионном возрасте, на мой взгляд, неправильно", - сказал Аугулис.
Оценивая нынешнюю пенсионную систему, министр сказал, что у министерства есть прогнозы до 2050 года. Оно также рассчитывает, что первый реальный участник трехуровневой пенсионной системы выйдет на пенсию в 2036 году.
Аугулис сообщил, что Минблаг встретится с Банком Латвии и экспертами по второму пенсионному уровню, чтобы обсудить, как и что можно улучшить. Речь идет о плате за обслуживание и о том, следует ли ее снизить. Министр отметил, что, вероятно, именно в этом направлении нужно двигаться, чтобы сохранить и более высокую доходность, и стабильность капитала.
"По моему мнению, средства второго пенсионного уровня следует больше инвестировать здесь, в Латвии, потому что накопленные средства уже достаточно велики, чтобы мы могли использовать их в латвийской экономике. Есть и другие идеи, как можно улучшить эту систему", - сказал министр.
Говоря о ближайшем будущем, в том числе о бюджете, Аугулис отметил, что социальный бюджет, в отличие от основного бюджета, достаточно хорошо работает с точки зрения доходов и расходов, и мы можем создавать накопления. Он не хотел бы видеть "политиков, пытающихся вмешиваться в пенсионную систему, которая в данный момент работает как часы и не должна быть разрушена".
По мнению Аугулиса, необходимо формировать социальный бюджет так, чтобы Латвия не оказалась в ситуации 2009 года, когда на некоторое время пришлось сократить и пенсии. Он добавил, что министерство "держит руку на пульсе", чтобы не попасть в сложную ситуацию.
"Например, не дай Бог попасть в ситуацию, в которой сейчас находится Украина, где министр социальных дел на неофициальной встрече признал, что государственный бюджет в настоящее время тратится в основном на военные нужды, а социальные выплаты вынуждены в значительной степени зависеть от международной помощи. Я надеюсь и знаю, что у нас не будет войны, но и в других кризисных ситуациях мы должны быть в состоянии гарантировать социальное обеспечение, потому что это один из столпов безопасности", - подчеркнул Аугулис.
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