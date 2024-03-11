Министр благосостояния высказался о прибавке к пенсиям

"По моему мнению, средства второго пенсионного уровня следует больше инвестировать здесь, в Латвии, потому что накопленные средства уже достаточно велики, чтобы мы могли использовать их в латвийской экономике. Есть и другие идеи, как можно улучшить эту систему", - сказал министр.

Говоря о ближайшем будущем, в том числе о бюджете, Аугулис отметил, что социальный бюджет, в отличие от основного бюджета, достаточно хорошо работает с точки зрения доходов и расходов, и мы можем создавать накопления. Он не хотел бы видеть "политиков, пытающихся вмешиваться в пенсионную систему, которая в данный момент работает как часы и не должна быть разрушена".

По мнению Аугулиса, необходимо формировать социальный бюджет так, чтобы Латвия не оказалась в ситуации 2009 года, когда на некоторое время пришлось сократить и пенсии. Он добавил, что министерство "держит руку на пульсе", чтобы не попасть в сложную ситуацию.

"Например, не дай Бог попасть в ситуацию, в которой сейчас находится Украина, где министр социальных дел на неофициальной встрече признал, что государственный бюджет в настоящее время тратится в основном на военные нужды, а социальные выплаты вынуждены в значительной степени зависеть от международной помощи. Я надеюсь и знаю, что у нас не будет войны, но и в других кризисных ситуациях мы должны быть в состоянии гарантировать социальное обеспечение, потому что это один из столпов безопасности", - подчеркнул Аугулис.

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