С начала "выборов" с 8:00 до 12:00 Госпогранслужба совместно с Госполицией проверили уже 351 гражданина России. Из них у 14 лиц истек срок действия вида на жительство (ВНЖ), сообщили представители Госполиции.
Фото: "выборы" президента России в Латвии
В связи с этим недействительные документы изъяты и будут переданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) для оценки правового статуса лиц и принятия дальнейшего решения. В отношении еще одного лица начат процесс об административных правонарушениях по статье 68.2 Иммиграционного закона.
Видео: "выборы" президента России в Латвии
На данный момент нарушений, связанных с использованием символов, прославляющих и оправдывающих военную агрессию или военные преступления, не выявлено, отмечают в Госполиции.
Службы продолжают работать в усиленном режиме и задействовали широкие силы для обеспечения в Латвии общественного порядка и безопасности, а также соблюдения законов Латвии, в том числе недопущения оправдания и прославления преступлений против мира и военных преступлений. Если будут выявлены нарушения, действия служб будут незамедлительными и резкими, подчеркнули представители полиции.
Видео: "выборы" президента России в Латвии
Как сообщалось, сотрудники Государственной пограничной охраны проверят действительность удостоверения личности каждого избирателя, действительность документа, подтверждающего право на проживание - визы или вида на жительство - и законность пребывания человека в Латвии.
Если люди отказываются назвать свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц или совершат другие правонарушения, они будут задержаны, и их ответственность будет оценена по всей строгости закона.
В эти выходные латвийские службы работают в усиленном режиме.
Так называемые выборы, которые на самом деле являются спектаклем, призванным подтвердить легитимность нынешнего диктатора Путина, проходят с 15 по 17 марта.
Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых выборах и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все известные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо сидят в тюрьме. В колонии недавно умер самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный.
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