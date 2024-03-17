Если люди отказываются назвать свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц или совершат другие правонарушения, они будут задержаны, и их ответственность будет оценена по всей строгости закона.

Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых выборах и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все известные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо сидят в тюрьме. В колонии недавно умер самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный.