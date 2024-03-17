Фото и видео ⟩ Очереди, протесты, проверка документов: в Риге прошли "выборы" Путина

Акция протеста прошла с 10:00 до 17:00.

Фото: "Выборы" президента России в Риге

"Разрешив проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует нелегитимный исход этих выборов. Исход, в котором побеждает на выборах Владимир Путин, чья армия уже не менее десяти лет день за днем совершает военные преступления против жителей Украины", - отмечали организаторы мероприятия.

Видео: "Выборы" президента России в Риге

Утром в Риге в "выборах" президента России участвовали в основном пожилые люди, сообщает агентство LETA.

Фото: "Выборы" президента России в Риге

После 10:30 к российскому посольству начали приходить люди помоложе.

Видео: "Выборы" президента России в Риге

Несмотря на жесткий контроль условий пребывания российских граждан в Латвии со стороны Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, длинной очереди из желающих принять участие в "выборах", по наблюдениям агентства LETA, не наблюдалось.

Видео: "Выборы" президента России в Риге