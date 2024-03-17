Фото и видео ⟩ Очереди, протесты, проверка документов: в Риге прошли "выборы" Путина

Сегодня с 8:00 до 20:00 в Риге прошли "выборы" президента России. Напротив посольства на улице Независимости Украины, 2, состоялась акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стояли в очереди.
Акция протеста прошла с 10:00 до 17:00.
Фото: "Выборы" президента России в Риге
"Разрешив проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует нелегитимный исход этих выборов. Исход, в котором побеждает на выборах Владимир Путин, чья армия уже не менее десяти лет день за днем совершает военные преступления против жителей Украины", - отмечали организаторы мероприятия.
Видео: "Выборы" президента России в Риге
Утром в Риге в "выборах" президента России участвовали в основном пожилые люди, сообщает агентство LETA.
Фото: "Выборы" президента России в Риге
После 10:30 к российскому посольству начали приходить люди помоложе.
Видео: "Выборы" президента России в Риге
Несмотря на жесткий контроль условий пребывания российских граждан в Латвии со стороны Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, длинной очереди из желающих принять участие в "выборах", по наблюдениям агентства LETA, не наблюдалось.
Видео: "Выборы" президента России в Риге
Перед посольством государства-агрессора прошел пикет, участники которого пришли с украинскими флагами. Один из участников пикета пришел с ведром с красной жидкостью, которую вылили в том месте, где пограничники проверяют документы, на пересечении ул. Алунана и бульвара Калпака.
Видео: "Выборы" президента России в Риге