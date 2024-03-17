Была ли у "Единства" "черная касса": Программа исследует историю партийного финансирования

Они задали вопросы, они сделали свою работу. Это одно. Во-вторых, мы привлекли юристов, которые начинают это оценивать. Мы также говорили с нашим аудитором. Мне трудно сказать, что еще мы могли сделать. Мы убедились, что этого не произошло, а поэтому отправили информацию в KNAB, который курирует партийную деятельность".

В KNAB подтвердили, что в настоящее время проводят ведомственную проверку материалов. De Facto известно, что свои показания дали несколько сотрудников партийного офиса, в том числе бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс.

VID оценила заявление и сейчас сотрудничает с его главным адресатом - KNAB, сказала Байба Шмите-Роке, генеральный директор VID, которая заняла этот пост месяц назад: "Учитывая, что я ознакомилась с заявлением только в понедельник, 11 марта, сейчас я оцениваю, все ли было сделано в соответствии с внутренними процедурами. На данный момент все выглядит именно так, и все предпринятые действия также соответствуют внутренним правилам VID".

Она также подчеркивает, что не чувствует никакого политического вмешательства в дело - ни со стороны министра финансов, ни со стороны его кабинета и чиновников министерства.