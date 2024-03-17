Была ли у "Единства" "черная касса": Программа исследует историю партийного финансирования

Заявление, направленное многолетним руководителем бюро партии "Единство" Нормундом Орлеансом в правление партии и правоохранительные органы, о зарплатах в конвертах, которые он и другие сотрудники якобы получали в течение длительного времени, а также интервью, которое он дал, вызвали крупный скандал в СМИ. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Служба государственных доходов (VID) подтверждают, что проверяют представленные данные, сообщает программа De Facto.
Между тем "Единство" утверждает, что Орлеанс намеренно оклеветал партию, поэтому обещает принять меры против бывшего члена партии, а оппозиция требует отставки лидера "Единства", министра финансов Арвила Ашераденса.
Это не первый случай, когда публично высказываются подозрения по поводу оборота наличных денег в партии "Единство" или ее предшественнице - партии "Новое время". Программе De Facto известно, что одно время молодежи, которая привлекалась к работе в "Новом времени", регулярно приходилось платить членские взносы наличными в офис партии.
13 лет назад портал Delfi писал, что несколько молодых людей, работающих помощниками депутатов в Сейме и получающих небольшие зарплаты, были готовы отдать членские взносы партии в размере нескольких сотен латов. Тогдашний лидер "Нового времени" Солвита Аболтиня заявила, что партийная молодежь, которая платит большие членские взносы, является примером для других.
В то время действовали другие правила финансирования партий. Осенью 2011 года KNAB и VID пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что закон о финансировании партий был нарушен, поскольку молодые люди могли накопить деньги для щедрого пожертвования.
В настоящее время из нескольких источников De Facto известно, что на самом деле в то время молодым людям время от времени выдавали наличные в офисе "Нового времени" на бульваре Мейеровица - сейчас там находится офис "Единства", - которые они тут же вносили на счет, а потом переводили партии как членские взносы. Комиссия за перевод в то время составляла два лата, что также объясняет, почему суммы, выплачиваемые молодыми людьми, часто заканчивались цифрами "48" или "98", например 248 или 498 латов. Денежные средства также передавались на мероприятия молодежной организации. Откуда брались деньги, молодым людям не объясняли.
Человек, который когда-то сделал такой вклад, рассказал программе: "Честно говоря, это отвратительно. То, что молодых людей используют таким образом, почти как в южноафриканских бандах, что они заставляют кого-то "убрать", чтобы все были в одной лодке".
Скандал с финансированием "Нового времени" разразился еще раньше, в 2006 году. Тогда после скандала с так называемой "резекненской тетрадкой" тогдашний пресс-секретарь "Нового времени" Дидзис Шмитс вынужден был оправдываться перед СМИ, что "у "Нового времени" никогда не было, нет и не будет черной кассы".
Сейчас Шмитс является членом оппозиционной партии "Объединенный список" и публично утверждает, что "Единство" унаследовало зарплаты в конвертах от "Нового времени".
"Объединенный список" потребовал отставки министра финансов Арвила Ашераденса на следующее утро после того, как Орлеанс обвинил "Единство" в выплате зарплаты в конвертах себе и как минимум 10 другим работникам партийного офиса.
"Как люди могут слушать политиков и платить налоги, когда они видят, что существует очень высокая вероятность - акцент на слове "вероятность" - того, что выплата зарплат в конвертах, вероятно, произошла в крупнейшей политической организации во главе с министром финансов? И об этом сообщает давно работающий руководитель, а не кто-то, кто случайно там оказался. И такая информация не может быть проигнорирована партией", - сказал Эдгар Таварс, глава фракции "Объединенного списка" в Сейме.
Орлеанс утверждает, что многолетней практикой в офисе партии "Единство" и объединения "Новое Единство" была выплата зарплат в конвертах офисным сотрудникам - как нынешним, так и бывшим. Официальные зарплаты обещали повысить только в начале 2023 года.
Орлеанс утверждает, что прошлой весной он встретился с Ашераденсом и Кришьянисом Кариньшем и в ходе встречи получил обещание, что проблемы будут решены, но ничего не было сделано.
"Налоги за сотрудников не уплачены, непонятно, откуда взялись средства на выплату зарплат в конвертах, а Ашераденс продолжает руководить и партией, и Министерством финансов", - написал Орлеанс.
Ашераденс подтвердил такую встречу: "Мы сели с господином Кариньшем, и сотрудники еще присутствовали, а затем он [Орлеанс] обратился с этим вопросом. Мы отнеслись к этому очень серьезно, а затем провели проверки по этому поводу".
На вопрос, действительно ли на проверки ушел год, глава "Единства" ответил: "Не знаю, не существует установленного порядка, как быстро это должно проверяться. Мы очень серьезные - у нас отдельная комиссия по этике, в которой нет членов правления, поэтому мы передали им оценить, опросить всех людей.
Они задали вопросы, они сделали свою работу. Это одно. Во-вторых, мы привлекли юристов, которые начинают это оценивать. Мы также говорили с нашим аудитором. Мне трудно сказать, что еще мы могли сделать. Мы убедились, что этого не произошло, а поэтому отправили информацию в KNAB, который курирует партийную деятельность".
В KNAB подтвердили, что в настоящее время проводят ведомственную проверку материалов. De Facto известно, что свои показания дали несколько сотрудников партийного офиса, в том числе бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс.
VID оценила заявление и сейчас сотрудничает с его главным адресатом - KNAB, сказала Байба Шмите-Роке, генеральный директор VID, которая заняла этот пост месяц назад: "Учитывая, что я ознакомилась с заявлением только в понедельник, 11 марта, сейчас я оцениваю, все ли было сделано в соответствии с внутренними процедурами. На данный момент все выглядит именно так, и все предпринятые действия также соответствуют внутренним правилам VID".
Она также подчеркивает, что не чувствует никакого политического вмешательства в дело - ни со стороны министра финансов, ни со стороны его кабинета и чиновников министерства.
Комиссию Сейма, отвечающую за бюджет и налоги, возглавляет представитель "Единства" Янис Рейрс, который давно знает Орлеанса. Ему непонятно, почему его давний коллега делает такие заявления, которые, по мнению Рейрса, нелогичны: "Поскольку существует государственное финансирование, такие вещи невозможны и просто абсурдны. Поэтому ни одна политическая партия не заинтересована в том, чтобы лишиться государственного финансирования ради какой-то суммы. Вот почему мы так серьезно отнеслись к этому сигналу, и Комитет по этике также очень высоко оценил его".
Напомним, что в конце 2016 года "Единство" лишилось государственного финансирования и не получало его в течение следующих двух лет, а в 2019 году партия получила всего 40 тысяч евро. Лишь с 2020 года, когда вступили в силу изменения в законе о финансировании партий, "Единство" стало получать от государства суммы с пятью нулями.
Однако Артис Кампарс, бывший генеральный секретарь партии, отрицает, что в партии в трудные годы существовал какой-либо наличный оборот, или так называемые "черные деньги": "Мы были очень скрупулезны с момента моего вступления в должность - с конца 2011 года, более 12 лет. Никаких подобных платежей не было. Мы, зная, что являемся политической партией, очень внимательно следили за тем, чтобы все было законно и очень точно".
Несколько представителей "Единства" подчеркивают, что упомянутые Орлеансом 10 сотрудников вообще не работают на партию и объединение - офис маленький и компактный. Годовой отчет "Нового Единства" показывает, что в 2021 году у него было 8 сотрудников, которые получали в общей сложности 82 000 евро брутто в год, или в среднем 857 евро в месяц.
Стоит отметить, что сотрудники офиса "Единства" также усердно вносили членские взносы в партию - сам Орлеанс, юрист Лаура Вевербранте, а также глава IT-службы Модрис Кокин.
Что касается взноса в 800 евро в конце 2021 года, Вевербранте объясняет, что у нее был другой доход - как у юриста на контрактной основе. Кокин, напротив, отказался от общения с прессой.
Членские взносы Кокина в партию "Новое время" составляли 498 и 998 латов в 2010 году, 498 и 248 латов в 2011 году, а также пожертвование в размере 498 латов в 2012 году. Следует напомнить, что партия "Новое время" была распущена в конце 2011 года.
Вопрос о том, почему заявления Орлеанса о наличном обороте денег следует считать клеветой, когда есть исторический опыт такого оборота в "Новом времени", предшественнике "Единства", явно не по душе Ашераденсу: "Ну, при таком подходе можно сказать, что все пожертвования были зарплатами в конвертах и так далее. Но мы не можем так подходить. У нас есть определенный принцип, на котором строятся партии, как работает эта демократия. Если люди жертвуют...
Теперь никто не захочет состоять ни в какой организации, потому что если вы пожертвовали, то ясно, что вы уже обвиняемый. Пожалуйста - есть проверяющие органы, KNAB очень тщательно опрашивает всех жертвователей, они приглашают и опрашивают этих людей и так далее. Я не могу вам ничего сказать - они сами принимают решение о пожертвовании. Это то, что я могу вам сказать".
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