Передача: Бывший сотрудник обвинил офис партии "Единство" в выплате зарплат в конвертах

Нормунд Орлеанс является членом партии уже более 20 лет и сейчас занимает пост депутата Марупского края. Много лет он был сотрудником офиса партии "Единство", однако в конце декабря его уволили.

Конфликт между партией и ее бывшим членом продолжается уже несколько лет, Орлеанс обвиняет партию в выплате зарплат в конвертах себе и еще по меньшей мере 10 сотрудникам офиса.

"Нам сказали - или ты уходишь, или [остаешься] на этих условиях. Так что весь этот период, да и Covid был в это время. В любом случае, можно обвинять, но реально же людям надо как-то выживать. Потому что на данный момент мой коллега практически находится на грани отчаяния, потому что для него это единственный способ остаться на плаву", - рассказал Орлеанс.