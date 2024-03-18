Осужденный за шпионаж Фролов объявлен в розыск. Он, возможно, находится в России

Ранее программа TV3 Nekā personīga сообщила, что Фролов бежал из Латвии.

Фролов какое-то время находился под арестом, но в мае 2022 года следственный судья Бирута Хоруна отпустила его под залог в 30 000 евро. В то время Фролов публично сожалел о содеянном и раскаивался.

В конце прошлого года Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако в тюрьме не сидел. По неофициальной информации, которой располагает программа, Фролов бежал в Россию.

Председатель юридической комиссии Андрей Юдин призвал судебные органы тщательнее оценивать каждое отдельное дело и учитывать все обстоятельства. Он напомнил, что и президент Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность подобной судебной практикой. Именно по рекомендации президента в декабре прошлого года Сейм принял поправки к Уголовному закону, и преступления против национальной безопасности больше не будут наказываться общественными работами или штрафом.