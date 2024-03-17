Российский шпион Фролов, приговоренный к 4 годам тюрьмы, бежал из Латвии

В последние годы, особенно после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Латвия стала более решительно противодействовать организациям и частным лицам, которые ставят под сомнение существование страны и называют Латвию несостоявшимся государством. Несколько активистов были задержаны, но во многих случаях суды позволили этим лицам избежать наказания.
В годовом отчете Службы государственной безопасности (VDD), опубликованном на этой неделе, освещаются некоторые случаи, когда суды позволяли лицам, которые настроены против Латвии, уйти от наказания и бежать в Россию.
Среди них - шпион российской военной разведки, недавно приговоренный к 4 годам лишения свободы. Ранее он сожалел о своем проступке, но в настоящее время сбежал из Латвии.
Конрад Сзоляйский - польский кинорежиссер, только что закончивший документальный фильм "Игровая площадка Путина" о влиянии России в Польше, Молдове, Латвии и других странах.
Летом прошлого года создатели фильма встретились в Риге с освобожденным на тот момент из тюрьмы Валентином Фроловом. Он был задержан латвийскими спецслужбами за долгое сотрудничество с российской военной разведкой (ГРУ).
Фролова завербовали в 1991 году, когда он служил в советском спецназе. Он собирал и передавал российской военной разведке информацию о прибытии и дислокации сил НАТО в Латвии, о стратегически важных объектах. Фролов встречался со своим куратором в России. В остальное время он поддерживал конспиративную связь. Ему пригодились коммуникативные навыки, приобретенные в Советской армии, например, умение принимать закодированные сообщения с помощью радиоприемника.
Фролова арестовали, вскоре он был освобожден следственным судьей Бирутой Хоруной под залог 30 000 евро. Фролов публично пожалел о содеянном и попросил прощения на портале Delfi и на Латвийском телевидении.
В конце прошлого года последняя инстанция приговорила Фролова к 4 годам лишения свободы. Программе Nekā personīga известно, что завербованный ГРУ Фролов в тюрьму не попал. Он бежал из Латвии. По неофициальной информации - в Россию.
Польский режиссер говорит, что даже во время интервью со шпионом он не поверил в истинность его раскаяния.
Режиссер фильма "Игровая площадка Путина":
"Такое отношение и поведение было запланировано. И это соответствовало тому, что он делал ранее в суде, где он также раскаивался. Теперь я вижу в нем умного парня, который надел маску, чтобы выглядеть клерком или бухгалтером. Но на самом деле он был похож на Джеймса Бонда".
17 февраля 2020 года Служба госбезопасности задержала сотрудника ФСБ Сергея Васильева. Согласно годовому отчету VDD, опубликованному на этой неделе, он пытался завербовать сотрудника службы от имени ФСБ, но его перехитрили и арестовали.
Уже через несколько месяцев после ареста, 15 июля 2020 года, судья Рижского городского суда Сигита Дольниеце освободила Васильева из-под стражи. Васильев использовал это, чтобы сбежать из Латвии. В настоящее время он проживает в России и считается лидером группы "Балтийские антифашисты", действующей против Латвии. Он также призывал других собирать конфиденциальную информацию о Латвии. 5 сентября прошлого года Васильева заочно приговорили к 3 годам лишения свободы.
Дела еще нескольких "балтийских антифашистов" находятся в прокуратуре и готовятся к передаче в суд. Виктория Матуле находится в России. Роман Самуль - в Беларуси. Остальные непродолжительное время находились под стражей, но были освобождены в конце прошлого года.
Татьяна Андриец была освобождена в октябре прошлого года. Из тюрьмы под залог в 5000 евро был освобожден и Александр Жгун.
Сергей Сидоров, работавший таксистом, был освобожден незадолго до Нового года, хотя было зафиксировано 23 случая шпионажа с его стороны. Он регулярно докладывал в Россию о передвижении армии и техники Латвии и ее союзников, о стратегически важных объектах, а также о компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии.
Андрей Юдин, председатель Юридической комиссии Сейма ("Новое Единство"): "Я знаю, как судьи, когда решают такие вещи, смотрят на личность. Положительные характеристики, ничего плохого раньше не совершал. Признаков насилия нет, риски оцениваются с упором на личность, но есть и другие обстоятельства, которые играют роль. Поэтому мой призыв к судебным органам более внимательно оценивать каждый отдельный случай и учитывать все обстоятельства, а не только те, которые связаны с биографией человека".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность такой судебной практикой, и она также обсуждалась в Совете национальной безопасности. Именно по предложению президента Сейм в декабре прошлого года принял поправку к Уголовному закону. Теперь преступления против национальной безопасности больше не будут караться общественными работами или штрафом.
Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвийской Республики: "К сожалению, нужно признать, что суды не до конца понимали угрозу для государства и формально законно отказывали в заключении под стражу или заменяли ее на залог. Сейчас, по крайней мере в этом году, я не думаю, что есть хоть одно дело, а в новых возбужденных делах все лица заключены под стражу. Судьи встречались со службами государственной безопасности, которые предоставляли информацию о геополитической ситуации".
Судьи, занимающиеся этими делами, не захотели давать комментарии на камеру. Но Рижский городской суд прислал подробное объяснение, почему действия судей были правильными.
"Прежде всего необходимо отметить, что характер и тяжесть уголовного правонарушения (в данном конкретном случае - шпионажа в пользу России) не являются самостоятельным основанием для применения содержания под стражей".
Судья Бирута Хоруна, освободившая из тюрьмы шпиона ГРУ Валентина Фролова, полагала, что она взвесила ряд юридических альтернатив, и потому разрешила Фролову внести залог по требованию его адвокатов.
На вопрос, правильно ли поступил суд, министр внутренних дел Рихард Козловскис ответил:
"Ну, я думаю, что результат плохой. Итог, к сожалению, таков, что лица, которые не получают, на мой взгляд, серьезного наказания, имеют возможность избежать ответственности. Понятно, что мы не можем указывать судам, но в данном случае это вносит некоторую путаницу. В какой-то степени та огромная работа, которую проделала служба, заставляет и их, и сотрудников, которые ее проделали, задуматься, почему так происходит.
Что мы можем сделать с этой путаницей сейчас?
"Я думаю, дело не в том, что ничего не сделано. То есть к председателю суда обращались, но я думаю, что речь идет о том, чтобы где-то выработать общую практику и понимание. Но в данном случае, если мы посмотрим на иерархическую лестницу, суды должны быть теми, кто обладает наибольшей компетенцией и пониманием ситуации. Однако сейчас тот результат, о котором вы сказали, реален и негативен".
Председатель Верховного суда Айгар Струпишс ответил, что знаком с этими делами и не нашел грубых ошибок в работе судей. В настоящее время планируется провести семинар, на котором судьи и прокуроры будут учиться тому, как вести подобные дела в будущем.
Струпишс пишет:
"Нужно понимать, что суд в демократическом правовом государстве не является и не будет механически утверждать ходатайства об аресте. Функция суда в этой области заключается не в том, чтобы автоматически штамповать представленные ему ходатайства, а в тщательном изучении содержания ходатайства об аресте, его сути, доказательств и соразмерности выбранной меры безопасности. В настоящее время суды функционируют в полном соответствии со стандартами прав человека, закрепленными в Конституции и международных документах".
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