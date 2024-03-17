Российский шпион Фролов, приговоренный к 4 годам тюрьмы, бежал из Латвии

Дела еще нескольких "балтийских антифашистов" находятся в прокуратуре и готовятся к передаче в суд. Виктория Матуле находится в России. Роман Самуль - в Беларуси. Остальные непродолжительное время находились под стражей, но были освобождены в конце прошлого года.

Татьяна Андриец была освобождена в октябре прошлого года. Из тюрьмы под залог в 5000 евро был освобожден и Александр Жгун.

Сергей Сидоров, работавший таксистом, был освобожден незадолго до Нового года, хотя было зафиксировано 23 случая шпионажа с его стороны. Он регулярно докладывал в Россию о передвижении армии и техники Латвии и ее союзников, о стратегически важных объектах, а также о компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии.

Андрей Юдин, председатель Юридической комиссии Сейма ("Новое Единство"): "Я знаю, как судьи, когда решают такие вещи, смотрят на личность. Положительные характеристики, ничего плохого раньше не совершал. Признаков насилия нет, риски оцениваются с упором на личность, но есть и другие обстоятельства, которые играют роль. Поэтому мой призыв к судебным органам более внимательно оценивать каждый отдельный случай и учитывать все обстоятельства, а не только те, которые связаны с биографией человека".