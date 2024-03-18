ISW: Атака дронов в Приднестровье может быть связана с попытками РФ дестабилизировать Молдову

Приднестровские сепаратисты заявили об атаке дронов на воинскую часть из Одесской области, однако аналитики из американского Института изучения войны (ISW) указывают на попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове.
В воскресенье, 17 марта, неопознанный беспилотник нанес удар по воинской части в отколовшемся от Молдове Приднестровье, а сепаратистские СМИ сообщили, что целью был вертолет на месте, а беспилотник был запущен из Одесской области.
Однако аналитики ISW выразили уверенность, что Украина не причастна к инциденту, который является попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Бывший председатель Верховного совета Приднестровья Александр Щерба винит в сложившейся ситуации Украину, а в Молдавском бюро реинтеграции заявили, что пострадавший вертолет не летал в течение многих лет и что атака была направлена на то, чтобы намеренно посеять страх и панику в Приднестровье. Другими словами, нападение является частью вражеской информационной операции, направленной против Молдовы. В то же время в Бюро реинтеграции воздержались от однозначного обвинения в нападении Приднестровья или пророссийских сил.
"На момент написания ни приднестровские, ни российские власти не обвинили украинские силы в нанесении удара, но они могут сделать это в будущем", - говорят аналитики ISW.
Они напомнили, что власти Молдовы связались с правительством Украины. Украинский антидезинформационный центр уже обвинил Россию в нанесении удара с целью манипулирования информационным пространством. Представитель украинской разведки Андрей Юсов назвал ситуацию российской провокацией.
"ISW не может самостоятельно проверить детали удара беспилотника в Приднестровье или установить виновных, но маловероятно, что удар был нанесен украинскими силами, учитывая ограниченность средств, использованных во время удара, и незначительную цель. Украинские официальные лица также недавно заявил, что Приднестровье не представляет военной угрозы Украине", - говорится в докладе американского института.
Однако власти Приднестровья недавно попросили Россию о "защите" от Молдовы, не уточнив, какой именно она должна быть. Эксперты ISW выразили уверенность, что выгоду из этой провокации извлекают Россия или ее союзные силы. Такого рода провокация упрощает усилия Кремля по созданию информационных условий, оправдывающих различные гибридные операции, направленные на дестабилизацию Молдовы.
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