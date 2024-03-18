ISW: Атака дронов в Приднестровье может быть связана с попытками РФ дестабилизировать Молдову

В воскресенье, 17 марта, неопознанный беспилотник нанес удар по воинской части в отколовшемся от Молдове Приднестровье, а сепаратистские СМИ сообщили, что целью был вертолет на месте, а беспилотник был запущен из Одесской области.

Однако аналитики ISW выразили уверенность, что Украина не причастна к инциденту, который является попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Бывший председатель Верховного совета Приднестровья Александр Щерба винит в сложившейся ситуации Украину, а в Молдавском бюро реинтеграции заявили, что пострадавший вертолет не летал в течение многих лет и что атака была направлена ​​на то, чтобы намеренно посеять страх и панику в Приднестровье. Другими словами, нападение является частью вражеской информационной операции, направленной против Молдовы. В то же время в Бюро реинтеграции воздержались от однозначного обвинения в нападении Приднестровья или пророссийских сил.

"На момент написания ни приднестровские, ни российские власти не обвинили украинские силы в нанесении удара, но они могут сделать это в будущем", - говорят аналитики ISW.