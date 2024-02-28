"Молдова фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета", - говорится в документе.

Сепаратистским "чиновникам" было поручено обратиться к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой "осуществить меры по защите Приднестровья от растущего давления со стороны Молдовы", говорится в резолюции, цитируемой местными российскими агентствами.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, предыдущий такой съезд проходил очень давно - в 2006 году. Тогда Тирасполь обратился к российской Госдуме с просьбой признать независимость Приднестровья. На состоявшемся тогда референдуме за независимость с последующим присоединением к России, по заявлению приднестровских властей, проголосовали 97,1% местных жителей.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Министерство обороны России, не предоставив никаких доказательств, обвинило Украину в планировании вторжения в Приднестровье.

В Приднестровье постоянно дислоцируются 1500 российских солдат. Москва называет их присутствие "миротворческой" миссией.

Приднестровская Молдавская Республика объявила о своей независимости от Молдовы в 1992 году в результате гражданской войны, в которой приняли участие российские войска. Самопровозглашенное государство не признает независимым ни один член ООН.

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