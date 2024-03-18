Домогательства в Музыкальной академии: новым главой совета избран Тимур Томсонс

За Томсонса проголосовали четыре члена совета, а один не принял участия в голосовании из-за своей концертной деятельности.

Как сообщалось, на прошлой неделе с должности председателя совета JVLMA ушла Хелена Демакова.

По ее словам, она уходит в отставку, потому что из-за ситуации в JVLMA это "слишком эмоционально сложный период для нее". Демакова также не хочет, чтобы пострадало качество ее лекций в Латвийской художественной академии.

"Мне очень жаль, что я обманула доверие министра культуры и пострадавших девушек", - сказала Демакова. Она продолжает работать в совете JVLMA.

Как сообщалось, после показанного Латвийским телевидением сюжета разразился скандал о сексуальных домогательствах преподавателей JVLMA к студенткам. В четверг LTV сообщило, что академия получила новые заявления от пострадавших студенток.

К настоящему моменту один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен должностей. Еще один преподаватель был отстранен от работы с запретом общаться со студентами.

В совет JVLMA входят Томсонс, Демакова, Каспарс Путниньш, Артис Симанис и Нормунд Виксне.

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