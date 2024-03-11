Передача: стало известно имя преподавателя, который, возможно, сексуально домогался студенток

Перед брифингом состоится встреча двух сторон, в ходе которой планируется обсудить дальнейшие шаги в связи с выраженным советом JVLMA недоверием ректору академии, а также дальнейшее расследование в связи с возможными случаями сексуальных домогательств в академии.

Как сообщалось, Совет Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) после длительных обсуждений принял решение выразить недоверие ректору академии Гунтару Пранису и призвал его покинуть свой пост, сообщили агентству LETA в совете академии.

Если ректор откажется уйти в отставку, совет вуза обратится к председателю сената Илоне Мейе с просьбой как можно скорее рассмотреть это решение на внеочередном заседании сената.

Совет отмечает, что данное решение было принято для того, чтобы смягчить чувство обиды у пострадавших студенток, хотя члены совета осознают, что это практически невозможно.

Члены совета также считают, что это решение поможет быстрее предпринять необходимые шаги для предотвращения любых случаев сексуального насилия в музыкальной академии и поможет быстрее восстановить ее репутацию.

Совет академии впервые узнал о сексуальном насилии в вузе в четверг, 7 марта, когда об этом сообщили в программе Латвийского телевидения (ЛТВ) "Культурный шок", а более полную информацию получил во время передачи 8 марта.

Совет подробно рассмотрел действия ректора, которые были "многочисленными, но неэффективными".

Как сообщалось, в субботу, 9 марта, Латвийская музыкальная академия обратилась в Государственную полицию в связи с информацией о домогательствах преподавателей к студенткам.

Преподавателям, которые совершают подобные действия в отношении своих студентов, не место ни в академии, ни в латвийской музыке, заявил ректор Пранис.

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