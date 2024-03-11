Передача: стало известно имя преподавателя, который, возможно, сексуально домогался студенток

Один из преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), который предположительно сексуально домогался студенток, - это заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс, сообщила вечером в понедельник, 11 марта, программа Латвийского телевидения Panorāma.
Из различных, несвязанных между собой источников программа узнала, что одним из преподавателей, который, возможно, нарушил границы в общении со студентками, является заведующим кафедрой старинной музыки Марис Купчс.
"Я точно не совершал никаких сексуальных действий. Я действительно отрицаю это. Никаких прикосновений, Боже упаси. В контексте анонимной анкеты упоминалось что-то о романтических отношениях, о фаворитизме", - сказал Купчс в телефонном разговоре с LTV.
Купчс отрицает любые сексуальной действия. "Было бы ужасно, если бы мне нужно было оправдываться. Мне очень трудно говорить об этом, потому что я понимаю, что академия в целом сейчас находится в очень, очень плохой ситуации. Мне очень жаль, что у академии сейчас такой плохой пиар", - сказал Купчс в интервью программе.
Panorāma сообщает, что речь идет как о давних, так и о совсем недавних событиях.
"Для меня тоже все, что прозвучало в программе, было шоком. Это была совершенно новая информация", - заявил ректор Гунтар Пранис.
Во вторник, 12 марта, в 11:00 в Министерстве культуры состоится пресс-брифинг министра культуры Агнесе Логиной и представителей Совета JVLMA.
Перед брифингом состоится встреча двух сторон, в ходе которой планируется обсудить дальнейшие шаги в связи с выраженным советом JVLMA недоверием ректору академии, а также дальнейшее расследование в связи с возможными случаями сексуальных домогательств в академии.
Как сообщалось, Совет Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA) после длительных обсуждений принял решение выразить недоверие ректору академии Гунтару Пранису и призвал его покинуть свой пост, сообщили агентству LETA в совете академии.
Если ректор откажется уйти в отставку, совет вуза обратится к председателю сената Илоне Мейе с просьбой как можно скорее рассмотреть это решение на внеочередном заседании сената.
Совет отмечает, что данное решение было принято для того, чтобы смягчить чувство обиды у пострадавших студенток, хотя члены совета осознают, что это практически невозможно.
Члены совета также считают, что это решение поможет быстрее предпринять необходимые шаги для предотвращения любых случаев сексуального насилия в музыкальной академии и поможет быстрее восстановить ее репутацию.
Совет академии впервые узнал о сексуальном насилии в вузе в четверг, 7 марта, когда об этом сообщили в программе Латвийского телевидения (ЛТВ) "Культурный шок", а более полную информацию получил во время передачи 8 марта.
Совет подробно рассмотрел действия ректора, которые были "многочисленными, но неэффективными".
Как сообщалось, в субботу, 9 марта, Латвийская музыкальная академия обратилась в Государственную полицию в связи с информацией о домогательствах преподавателей к студенткам.
Преподавателям, которые совершают подобные действия в отношении своих студентов, не место ни в академии, ни в латвийской музыке, заявил ректор Пранис.
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