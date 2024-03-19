Стали известны потенциальные соперники сборной Латвии по баскетболу на Олимпиаде в Париже

Как известно, на Олимпийские игры в качестве хозяев уже квалифицировались французские баскетболисты. На прошедшем в прошлом году чемпионате мира путевку на Олимпиаду завоевали еще шесть сборных: США, Канада, Германия, Южный Судан, Япония, Австралия и Сербия.

Оставшиеся четыре страны-участницы будут определены в ходе четырех квалификационных турниров, которые пройдут в Риге, Валенсии, Сан-Хуане, Пирее.

Разделение подгрупп баскетбольного турнира Олимпиады в Париже:

Подгруппа А - победитель квалификационного турнира в Валенсии, Австралия, Канада, победитель квалификационного турнира в Пирее. Подгруппа В - Германия, победитель квалификационного турнира в Риге, Франция, Япония. Подгруппа С - США, Сербия, победитель квалификационного турнира в Сан-Хуане, Южный Судан.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в рамках квалификационного турнира в Риге в группе А встретится с Грузией и Филиппинами, а в группе В сыграют Бразилия, Черногория и Камерун.

Остальные три квалификационных турнира примут Пирей в Греции, Валенсия в Испании и Сан-Хуан в Пуэрто-Рико.

В Валенсии в группе А сыграют Испания, Ливан и Ангола, а в группе В встретятся Польша, Финляндия и Багамские острова.

В Пирее в группе А сыграют Словения, Новая Зеландия и Хорватия, а в группе В - Греция, Доминиканская Республика и Египет.

В Сан-Хуане в группе А сыграют Литва, Мексика и Кот-д'Ивуар, а в группе В - Пуэрто-Рико, Италия и Бахрейн.

Квалификационные турниры будут проведены со 2 по 7 июля 2024 года.

Олимпийский баскетбольный турнир среди мужчин пройдет с 27 июля по 10 августа, а среди женщин - с 28 июля по 11 августа. И в мужском, и в женском турнире примут участие по 12 сборных.

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