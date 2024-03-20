Видео ⟩ Передача: Неплательщики алиментов задолжали государству огромную сумму

557 миллионов евро. Именно такую ​​сумму, включая выплаты процентов, задолжали государству неплательщики в начале этого года. Вместо них так называемые алименты платит сознательная часть общества.

Статистически, количество как неплательщиков, так и долгов за последние годы существенно не изменились. При рассмотрении вопроса в ответственной комиссии Сейма было высказано мнение, что систему в борьбе с этими "ветряными мельницами" следует кардинально изменить.

Самая большая проблема со взысканием долгов заключается в том, что эти люди часто не показывают достаточного или какого-либо законного дохода, чтобы иметь возможность требовать от них что-либо.

Однако, чтобы выжить, они работают в теневой экономике. Вот и первая проблема, которую следует решить при возврате денег. В этом смысле Министерство юстиции подчеркнуло важность отношения как общества в целом, так и работодателей в частности.

Также чаще всего задолженность по алиментам не является единственной – она часто сопровождается, например, задолженностью по так называемым быстрым кредитам или каким-то неоплаченным штрафам, что еще больше ухудшает возможность их возврата в легальную экономику.

Видео: Сюжет передачи LTV (на латышском языке)

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