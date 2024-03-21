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Двойник Кейт Миддлтон: "Это была не я!"

rus.tvnet.lv
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Фото: instagram.com/katemiddletonlookalike / Instagram/Sun

"Самый реалистичный" двойник принцессы Уэльской Кэтрин опровергла теории заговора о том, что это она на опубликованном видео вместе с принцем Уильямом на ярмарке.

Брюнетка Хайди Аган, которая более десяти лет зарабатывала, выдавая себя за принцессу Уэльскую, сказала: "Я на 100% уверена, что на фотографии Кейт и Уильям, которые делают покупки недалеко от Виндзора".

43-летняя Хайди отметила, что на видео не могла быть она, поскольку в это время, будучи преподавателем в танцевально-музыкальной театральной труппе, она была на работе.

"Социальные сети сходят с ума, потому что люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я в это время была на работе, так что это не я. Я на 100% уверена, что на видео - Кейт Миддлтон и Уильям", - сказала она The Mirror.

Напомним, Кэтрин Миддлтон не видели на публике уже несколько месяцев, что породило множество конспирологических теорий и слухов. Общественность строит различные предположения о том, куда пропала Кейт.

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