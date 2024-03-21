Двойник Кейт Миддлтон: "Это была не я!"

Брюнетка Хайди Аган, которая более десяти лет зарабатывала, выдавая себя за принцессу Уэльскую, сказала: "Я на 100% уверена, что на фотографии Кейт и Уильям, которые делают покупки недалеко от Виндзора".

It's confirmed!! She is kate. Why?



1) The weight of the bag in her left hand caused her to walk slightly differently as she tilted her body to maintain balance



2) The Sun and TMZ won't lie about it.#RoyalAnnouncement #KateMiddleton

King Charles pic.twitter.com/8jqhmOX8Dy — RanaJi🏹 (@RanaTells) March 19, 2024

43-летняя Хайди отметила, что на видео не могла быть она, поскольку в это время, будучи преподавателем в танцевально-музыкальной театральной труппе, она была на работе.

"Социальные сети сходят с ума, потому что люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я в это время была на работе, так что это не я. Я на 100% уверена, что на видео - Кейт Миддлтон и Уильям", - сказала она The Mirror.

Напомним, Кэтрин Миддлтон не видели на публике уже несколько месяцев, что породило множество конспирологических теорий и слухов. Общественность строит различные предположения о том, куда пропала Кейт.

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