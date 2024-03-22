Лиза Виттоцци - лучшая биатлонистка мира прямо сейчас

29-летняя Виттоцци завоевала большой Хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

Для Виттоцци этот сезон - 10-й на Кубке мира. За такой долгий срок она пережила многое и почти всегда была вторым номером сборной Италии - вслед за Доротеей Вирер.

На чемпионате мира 2024 года в Нове-Место Виттоцци завоевала 4 медали: золото в индивидуальной гонке (первая в карьере победа в личной гонке на чемпионате мира или Олимпийских играх) и 3 серебра - в гонке преследования, сингл-миксте и масс-старте.

Таким образом, в личных гонках в Нове-Место Виттоцци выиграла больше медалей, чем за все 7 чемпионатов мира до этого (2).

"Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине. Очень горжусь, что продолжала бороться, чтобы осуществить свою мечту. Теперь она воплотилась в жизнь, и я действительно счастлива", - приводит слова спортсменки Fondo Italia.