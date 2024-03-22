Скандал с женской ногой: депутаты требуют отстранить от должности главу Елгавской краевой думы

Запрос подписали четыре члена Крестьянского союза - заместитель председателя городской думы Илзе Витола, Лолита Дуге, Юрис Лавениекс и Юрис Разживинс, а также три члена, избранные из списка Объединения регионов Латвии - Дайнис Лиепиньш, Видмантс Ринкунс и Дина Тауриня.

В таком случае председатель думы обязан в десятидневный срок созвать внеочередное заседание думы либо включить этот вопрос в повестку дня очередного заседания думы.

Очередное заседание думы запланировано на 26 марта, однако на данный момент вопрос об отстранении председателя не включен в его повестку дня.

В состав Елгавского самоуправления входят 17 депутатов. Закон предусматривает, что по требованию не менее одной трети членов совет принимает решение об увольнении председателя или заместителя председателя думы. В данном случае необходимо заявление, подписанное шестью членами.

Как сообщалось, некоторые политики и чиновники самоуправления Елгавского края требуют оценить действия председателя думы Мадара Ласманиса, рядом с которым во время заседания бюджетной комиссии, к которому он присоединился через свой мобильный телефон, вероятно, сидела женщина в необычной позе.

21 марта в социальных сетях появилось видео с заседания комиссии 13 февраля, в котором председатель краевой думы Ласманис участвует удаленно и его можно увидеть сидящим на водительском сиденье автомобиля. Когда заседание подходило к концу, стало понятно, что на заднее сиденье машины сел кто-то еще, и между передними сиденьями появилась нога женщины в колготках, которая долго видна в кадре. Ласманис касается ноги и направляет руку ближе к человеку на заднем сиденье автомобиля.

Сам Ласманис не видит нарушений в своих действиях и считает происходящее клеветнической кампанией.

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