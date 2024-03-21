Некоторые политики и чиновники самоуправления Елгавского края требуют оценить действия председателя думы Мадарса Ласманиса, рядом с которым во время заседания бюджетной комиссии, к которому он присоединился через свой мобильный телефон, вероятно, сидела женщина в необычной позе.
Видео ⟩ Елгавский политик во время онлайн-заседания "уделил время" женским ногам. Его требуют проверить
Сегодня, 21 марта, в социальных сетях появилось видео с заседания комиссии 13 февраля, в котором председатель краевой думы Ласманис участвует удаленно и его можно увидеть сидящим на водительском сиденье автомобиля. Когда заседание подходило к концу, стало понятно, что на заднее сиденье машины сел кто-то еще, и между передними сиденьями появилась нога женщины в колготках, которая долго видна в кадре. Ласманис касается ноги и направляет руку ближе к человеку на заднем сиденье автомобиля.
Представитель самоуправления Даце Канепоне рассказала, что этот инцидент связан с заседанием бюджетной комиссии. Запись отправлена депутатам, поскольку исполнительный директор Лига Лонерте призвала их оценить, по ее мнению, нарушение этики в действиях председателя совета.
Iesaku pašu avota video noskatīties - tas tur nav kaut kur kāds klusiņām fonā, normāli vada zoom sapulci. Un vislabāk patika, kad kāda cita runātāja pateica "Jā, man tur rociņa bija." pic.twitter.com/WiGUZVYH1X— Lauris 0.1 (@human_0_1) March 21, 2024
Исполнительный директор сообщила депутатам, что, по ее мнению, в действиях Ласманиса можно увидеть серьезные нарушения. Она обратилась к депутатам после того, как запись привлекла внимание сотрудников администрации. В течение онлайн-заседания бюджетной комиссии, а также в видеозаписи муниципальные служащие и члены комиссии были вынуждены наблюдать за действиями председателя думы и, соблюдая субординацию, не имели права влиять на ход заседания, сказала Канепоне. После заседания инцидент вызвал резонанс как среди исполнительного персонала, так и среди депутатов думы.
Видео: Фрагмент записи заседания (на латышском языке)
Можно ли считать случившееся нарушением этики должностного лица и допустимо ли такое поведение при исполнении обязанностей, могут решить только депутаты, добавила Канепоне. Соответственно, этот вопрос, скорее всего, будет рассмотрен ими в ближайшее время.
Сам Ласманис не видит нарушений в своих действиях и считает происходящее клеветнической кампанией.
С другой стороны, депутат самоуправления Елгавского края Дайнис Лиепиньш выразил агентству LETA свою позицию, а именно что действия Ласманиса несовместимы с должностью председателя самоуправления.
Лиепиньш не видел видео заседания, но сегодня утром получил скриншоты, на которых запечатлены его отдельные моменты. Он признал, что "уголовных нарушений там нет", но Ласманис является председателем краевой думы и представляет край, поэтому "независимо от политических симпатий такая ситуация недопустима".
Политик отметил, что, например, неделю назад шли дискуссии о привлечении в край потенциальных инвесторов, в которых участвовал и председатель думы. "Подобная информация вряд ли способствует положительному отношению к краю", - добавил Лиепиньш.
После инцидента Ласманису было сделано предложение добровольно уйти в отставку, однако председатель думы расценил случившееся как "чисто частное дело" и случайность, сообщил депутат. "Произошло нечто. Ничего хорошего краю это не принесло, и теперь вопрос в том, что дальше", - добавил Лиепиньш, который не располагает информацией о созыве экстренного заседания для оценки произошедшего.
Сопредседатель правления партии "Для развития Латвии" Артис Пабрикс заявил, что находится за пределами Латвии и не был проинформирован о действиях своего однопартийца Ласманиса. "При необходимости инцидент будет рассмотрен на заседании правления партии", - пообещал бывший министр.
В свою очередь сопредседатель правления "Для развития Латвии" Юрис Пуце сообщил, что видел обнародованный в социальных сетях фрагмент записи заседания комиссии. Он считает, что нет никаких доказательств того, что председатель думы Ласманис действовал незаконно. "На этом видео показаны только нога и рука, в этом нет ничего неэтичного или противозаконного", - сказал Пуце.
Сообщается, что он связался с Ласманисом и выяснил, каков "контекст, по которому эта запись теперь стала публичной". Поскольку у Ласманиса был длительный конфликт с исполнительным директором Лонерте, точку зрения партии на ситуацию выразил Пуце.
Он также подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен партийной комиссией по этике.
Ласманис предложит уволить Лонерте
Позднее стало известно, что Мадар Ласманис будет ходатайствовать об увольнении исполнительного директора самоуправления Лиги Лонерте, сообщил Ласманис в письме после того, как Лонерте и другие депутаты выступили с призывом оценить его действия во время заседания.
Ласманис написал, что сегодня, 21 марта, "в ответ на подозрения в умышленных, существенных и систематических нарушениях в работе исполнительного директора самоуправления Лиги Лонерте, произвольно распоряжающейся публичной собственностью и финансовыми ресурсами самоуправления, я подготовил и представил в Елгавскую краевую думу проект решения об увольнении исполнительного директора".
Ласманис подчеркивает, что уже вчера он проинформировал о нем членов местного самоуправления и предложил им определиться с дальнейшим ходом действий. KNAB уже запросил у муниципалитета разъяснения по поводу некоторых эпизодов в деятельности Лонерте.
По мнению Ласманиса, исполнительный директор нарушила свои полномочия. Она якобы изменила зарплату муниципальным служащим, а также препятствовала исполнению обязанностей представителя владельца долей капитала муниципалитета SIA Zemgales veselības centrs, хотя по собственному распоряжению передала обязанности представителя владельца долей капитала самоуправления заместителю исполнительного директора Елгавского края.
В феврале 2024 года Лонерте якобы самовольно ушла в отпуск, нарушив нормы Трудового законодательства, не получив одобрения своего непосредственного руководителя. Также исполнительный директор не выполнила положения закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, использования имущества муниципалитета в личных целях, о чем муниципалитет получил запрос от KNAB.
"Я несколько недель пытался решить вопрос без лишней толпы и огласки, но, к сожалению, это не удалось", - пишет Ласманис. Он также сообщает, что на следующем заседании думы 27 марта депутатам предстоит решить, поддержать ли подготовленный проект решения об отставке Лонерте.
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