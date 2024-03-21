Видео ⟩ Елгавский политик во время онлайн-заседания "уделил время" женским ногам. Его требуют проверить

Видео: Фрагмент записи заседания (на латышском языке)

Можно ли считать случившееся нарушением этики должностного лица и допустимо ли такое поведение при исполнении обязанностей, могут решить только депутаты, добавила Канепоне. Соответственно, этот вопрос, скорее всего, будет рассмотрен ими в ближайшее время.

Сам Ласманис не видит нарушений в своих действиях и считает происходящее клеветнической кампанией.

С другой стороны, депутат самоуправления Елгавского края Дайнис Лиепиньш выразил агентству LETA свою позицию, а именно что действия Ласманиса несовместимы с должностью председателя самоуправления.

Лиепиньш не видел видео заседания, но сегодня утром получил скриншоты, на которых запечатлены его отдельные моменты. Он признал, что "уголовных нарушений там нет", но Ласманис является председателем краевой думы и представляет край, поэтому "независимо от политических симпатий такая ситуация недопустима".

Политик отметил, что, например, неделю назад шли дискуссии о привлечении в край потенциальных инвесторов, в которых участвовал и председатель думы. "Подобная информация вряд ли способствует положительному отношению к краю", - добавил Лиепиньш.

После инцидента Ласманису было сделано предложение добровольно уйти в отставку, однако председатель думы расценил случившееся как "чисто частное дело" и случайность, сообщил депутат. "Произошло нечто. Ничего хорошего краю это не принесло, и теперь вопрос в том, что дальше", - добавил Лиепиньш, который не располагает информацией о созыве экстренного заседания для оценки произошедшего.