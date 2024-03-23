Теракт под Москвой: силовики при задержании подозреваемого отрезали ему кусок уха

Внимание! В этой статье присутствует описание сцен насилия

На 24-секундном видео видно, как мужчина в камуфляже прижимает Ализаде к земле, затем подносит нож к его правому уху и отрезает кусок. Затем нападавший несколько раз пытается засунуть отрезанный кусок уха в рот задержанного, прежде чем нанести ему удар по лицу. На видео видно, что руки Ализаде связаны.

На другом видео, снятом после задержания Ализаде, видно, что правая сторона его лица залита кровью, а часть уха отсутствует. В Интернете также размещено видео допроса Ализаде, на котором он заснят с перевязанной головой. В записи мужчина на заднем плане говорит: "Отвечай как можешь! Я рядом сижу! У тебя одно ухо осталось!"

В субботу, 23 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину об аресте 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно причастных к теракту. В МВД РФ сообщили, что все задержанные - иностранцы (ранее СМИ сообщали, что это граждане России).

Вооруженные нападавшие открыли огонь в концертном зале, расположенном в Красногорске, в 22 километрах от центра Москвы. Стрельба началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник". В это же время в другом зале проходил концерт Симфонического оркестра Ленинградской области.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Боевики ИГ "напали на большое собрание христиан (..) на окраине российской столицы Москвы", говорится в заявлении группировки в Telegram. В заявлении Исламского государства также говорится, что нападавшие "благополучно отступили на свои базы".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!