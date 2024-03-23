Видео ⟩ Опубликованы видео допросов подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл"

На видео мужчина рассказывает, что около месяца назад в Telegram ему предложили поучаствовать в нападении за вознаграждение в полмиллиона рублей (5020 евро).

Мужчина подтверждает сотруднику службы безопасности, что стрелял в людей. Он заявляет, что получил еще не все деньги, а только половину. По его словам, оружие ему доставили те же люди, которые предлагали поучаствовать в нападении в Telegram.

Люди не назвали ему своих имен и фамилий. Задержанный утверждает, что поучаствовать в нападении ему предложил помощник проповедника, который через мессенджер представил план нападения и свои инструкции.

В Telegram-канале пропагандистки Маргариты Симоньян также появилась трехминутная запись, на которой, как утверждается, показан допрос задержанного по подозрению в совершении теракта. Подлинность записи остается неподтвержденной.