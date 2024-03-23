Видео ⟩ Опубликованы видео допросов подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл"

Прокремлевские Telegram-каналы Baza и Shot опубликовали видео, на котором сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) допрашивают, как утверждается, одного из подозреваемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян также переопубликовала это видео в Telegram, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Time.
На видео мужчина рассказывает, что около месяца назад в Telegram ему предложили поучаствовать в нападении за вознаграждение в полмиллиона рублей (5020 евро).
Мужчина подтверждает сотруднику службы безопасности, что стрелял в людей. Он заявляет, что получил еще не все деньги, а только половину. По его словам, оружие ему доставили те же люди, которые предлагали поучаствовать в нападении в Telegram.
Люди не назвали ему своих имен и фамилий. Задержанный утверждает, что поучаствовать в нападении ему предложил помощник проповедника, который через мессенджер представил план нападения и свои инструкции.
В Telegram-канале пропагандистки Маргариты Симоньян также появилась трехминутная запись, на которой, как утверждается, показан допрос задержанного по подозрению в совершении теракта. Подлинность записи остается неподтвержденной.
На записи мужчина, которого удерживают люди в камуфляже, представляется Фаридуни Шамсиддином 1998 года рождения. В ходе допроса он говорит, что застрелил людей в "Крокус Сити Холле". Когда его спрашивают, зачем он это сделал, он отвечает, что "За деньги". Отвечая на вопрос, кого ему приказали убить, мужчина заявил: "Без разницы, кого убивать".
Мужчина также заявил, что приехал в РФ из Турции, где делал некие документы.
Симоньян также опубликовала еще одно видео с предполагаемым подозреваемым в теракте, назвав его "главарем". На видео мужчина говорит по-таджикски. Никаких подтверждений, что на видео действительно подозреваемые в теракте, нет.
В ФСБ РФ заявили, что задержали всех четверых подозреваемых в теракте. Задержание провели в Брянской области вблизи границы РФ, Беларуси и Украины в ночь на субботу, 23 марта.
Следственный комитет России сообщил, что, по последним данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" уже погибли 115 человек. В российских СМИ появилась информация, что число раненых приближается к 200.
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