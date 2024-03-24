Латвийский фигурист Васильев занял на чемпионате мира седьмое место

Васильев, показавший в короткой программе восьмой результат, в произвольной программе набрал 168,38 балла, получив 80,73 балла за технические элементы и 87,65 балла за компоненты программы, и также занял восьмую позицию.

Первое место в произвольной программе занял американец Малинин с 222,79 балла, второй результат - у француза Адам Сяо Хим Фа с 206,90 балла, а тройку лидеров замыкает представитель Японии Юма Кагияма с 203,30 балла.

Набрав в сумме 333,76 балла, чемпионом мира стал Малинин. Серебряную медаль завоевал Кагияма (309,65 балла), а бронзу - Сяо Хим Фа (284,39 балла), который после короткой программы находилась на 19-й позиции.

Васильев по сумме набрал 257,80 балла и занял седьмое место.

24-летний Васильев стартовал на чемпионате мира уже в восьмой раз. Лучший результат он показал в 2018 году, когда в Милане занял шестое место. В прошлом году в Японии латвиец завершил выступление на чемпионате мира на 13-й строчке.

В январе на чемпионате Европы Васильев в короткой программе с 82,34 балла занял пятое место, однако 155,08 балла в произвольной программе дали ему седьмое место, что позволило завершить соревнования на шестой позиции.

В женской конкуренции София Степченко в среду в короткой программе заняла 31-е место и не квалифицировалась на произвольное катание.

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