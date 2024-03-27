10 ошибок при выборе и использовании бытовой химии: как их избежать

Убираясь дома и стирая одежду неподходящими средствами, мы недовольны результатом, поскольку внешний вид мебели, поверхностей и одежды изменился в худшую сторону. Мы не всегда внимательно читаем инструкцию по применению бытовой химии, поэтому, чтобы помочь разобраться в правилах использования этой продукции, мы составили список наиболее частых ошибок и объясним, как их избежать.
Ошибка Nr.1: стирать цветную одежду моющим средством, предназначенным для белой одежды
Иногда мы небрежно пользуемся первым попавшимся дома стиральным порошком, не обращая внимания на то, для чего он предназначен. Если при стирке белой одежды с порошком, предназначенным для цветной одежды, ничего страшного не происходит, то при стирке цветной одежды следует помнить, что если вы используете средство, предназначенное для белой одежды, вы рискуете ее испортить. Почему так? Потому что в эти средства часто добавляют отбеливатель или другие активные вещества, которые помогают избавить ткань от сероватого и желтоватого оттенка, но эти ингредиенты могут нанести вред цветной одежде.
Если после стирки одежда потеряла яркий цвет или покрылась пятнами и светлыми полосами, это верный признак того, что вы ошиблись при выборе моющего средства.
Совет: Чтобы избежать такого сценария, учтите, что цветную одежду можно стирать только предназначенными для нее порошками, например, Persil Color Active Gel Deep Clean, который содержит который содержит уникальную комбинацию активных ингредиентов, которые эффективно удаляют пятна и придают идеальную яркость цветной одежде, чтобы она не становилась серой и не линяло даже после нескольких стирок, а вот для белой одежды подойдет практически любое моющее средство.
Ошибка Nr.2: использовать для чистки неподходящие влажные салфетки
Влажные салфетки - это продукт, который, несомненно, облегчает уборку дома, делает ее намного быстрее и удобнее. Однако следует отметить, что если выбрать неподходящие салфетки, можно получить эффект, противоположный ожидаемому.
Так, например, многие поверхности "ненавидят" антибактериальные салфетки.
Мебель, полы и другие деревянные предметы после чистки антибактериальными салфетками теряют блеск и могут быть повреждены.
Не стоит также протирать такими салфетками кожаные изделия: спиртовой раствор, которым они пропитаны, буквально вытягивает натуральный жир из кожи. В результате поверхность становится слишком сухой, покрывается светлыми пятнами и может даже потрескаться.
Кроме того, если вы подумываете об использовании салфеток, пропитанных спиртом, для очистки жидкокристаллического дисплея, - подумайте дважды! Алкоголь может привести к необратимому повреждению экрана из-за его химического состава. Жидкокристаллические экраны состоят из нескольких слоев материала, в которых молекулы жидких кристаллов зажаты между двумя поляризационными пленками. И поляризационная пленка, и молекулы жидких кристаллов очень чувствительны к повреждению алкоголем. Когда спирт вступает в контакт с экраном, он может растворить эти компоненты, что приведет к необратимому повреждению экрана.
Совет: Чтобы деревянные и кожаные поверхности долгое время оставались безупречными, следует выбирать специализированные средства для их чистки.
Ошибка Nr.3: чистить пятна на ковре стиральным порошком или средством для мытья посуды
На первый взгляд может показаться, что стиральный порошок или средство для мытья посуды ничем не отличаются от специальных средств для чистки ковров, но это ошибочное предположение, поскольку эти средства образуют больше пены, чем средства для чистки ковров. В домашних условиях это затрудняет полоскание ковра после стирки.
Хотя жидкость для мытья посуды действительно может помочь с некоторыми пятнами, в целом она приносит вашему ковру больше вреда, чем пользы.
Оставшаяся жидкость впитывается в волокна и делает ткань липкой. Частицы пыли и мелкий мусор буквально прилипают к ранее почищенным местам, там снова образуются пятна, в результате ковер приходится чистить гораздо чаще. С другой стороны, абразивные частицы стирального порошка могут безвозвратно повредить поверхность ковра.
Совет: Чистить ковер лучше всего предназначенным для этой цели средством, но если его нет в наличии, можно попробовать использовать очень небольшое количество жидкого стирального порошка, предназначенного для цветного белья.
Ошибка Nr.4: использование моющих средств, не подходящих для посудомоечной машины
Важно учитывать, что в посудомоечной машине следует использовать только предназначенные для нее моющие средства, поскольку все остальные слишком сильно пенятся и повреждают машину.
Чтобы посуда оставалась блестящей, нужно также регулярно использовать соль и моющее средство предназначенное для посудомоечных машин.
Применение этих двух средств не только улучшает результаты стирки, но и продлевает срок службы посудомойки, ведь соль поддерживает чистоту машины. В свою очередь такой ополаскиватель, как Somat Rinse Aid, придает воде необходимую щелочность для наилучшего высыхания и блеска посуды. Оба этих средства необходимо залить в специально предназначенный для них отсек, и они не заменяют моющее средство, которое находится в форме таблеток или порошка.
Совет: Моющую жидкость и соль не нужно добавлять каждый раз - при средней интенсивности использования и средней жесткости воды одной доливки хватает на месяц. Кроме того, в машинах есть символ, который загорается, когда одно из средств закончилось.
Ошибка Nr.5: использовать отбеливатель, чтобы очистить бачок унитаза
Бачок унитаза - это "слепой пункт" в ванной, который мы часто забываем чистить. Однако лучше так, чем использовать неподходящее чистящее средство, ведь одной неправильной чистки достаточно, чтобы окончательно испортить сантехнику. Выбирая средство для этой цели, следует следить за тем, чтобы оно не содержало отбеливателя, так как это приведет к коррозии металлических частей механизма.
Совет: Для чистки бачка унитаза подходят продукты, не содержащие отбеливателей, например Bref Power Aktiv Ocean. Для удаления пятен также можно использовать уксус, разведенный водой.
Ошибка Nr.6: использовать неподходящие средства для мытья окон
Очень важно правильно выбрать средство для чистки окон. Лучший выбор - мягкие чистящие средства, разработанные специально для стекол, например Clin Lemon.
Не рекомендуется использовать для мытья окон средства, содержащие абразивные частицы, бензин, ацетон, а также различные растворители, так как эти виды средств могут поцарапать стекло и повредить его структуру.
Совет: Не экономьте на средстве для мытья окон! Чтобы тщательно очистить грязь, не бойтесь распылять средство в достаточном количестве или даже повторно, ведь именно из-за слишком большой экономии на окнах после мытья все равно могут остаться разводы.
Ошибка Nr.7: чистить стеклянные и эмалированные поверхности абразивными средствами
Хозяйки нового поколения часто спорят со своими родителями, которые упорно отдают предпочтение культовой пасте Skaidra, которой они старательно чистят не только ванну и раковину, а даже поверхность кухонной плиты. Результат очевиден -
после обработки абразивной пастой поверхности стекла и эмали напоминают расцарапанный лед на катке в напряженном хоккейном матче.
Аргумент бабушек примерно такой: "А чем еще можно отчистить с плиты прилипший жир и грязь?"
Совет: Сегодня существует очень широкий ассортимент средств, предназначенных для эффективной очистки поверхностей плит без лишнего трения. Их наносят на загрязненную поверхность с помощью распылителя-дозатора. Реакция происходит в течение минуты. Остается только мягкой (это принципиально важно!) стороной губки вытереть растворившуюся грязь. Этот совет также применим к чистке раковин, ванн и сантехники. Любой продукт, содержащий фосфорную кислоту, также поможет от известкового налета.
Ошибка Nr.8: чистить экран телевизора и монитор компьютера бумажным полотенцем
Бумажные полотенца - бесспорно полезный помощник на кухне. Но это не значит, что ими следует очищать все поверхности. Протирание деликатных поверхностей, таких как экраны телевизоров и экраны компьютерных мониторов, грубым бумажным полотенцем может оставить на их поверхности видимые полосы. Кроме того, слишком сильное нажатие на экран может привести к необратимому повреждению структуры жидких кристаллов.
Совет: Чтобы экран вашего телевизора или компьютера оставался чистым и сияющим как новый, лучше вообще избегать использования бумажных полотенец. Вместо этого используйте специальное средство для очистки жидкокристаллического экрана и мягкую ткань, чтобы протереть экран. Чистящее средство, например аэрозоль, распыляется не на монитор, а на ткань, а затем им очищается устройство. Также можно использовать влажные салфетки с аналогичными функциями. Активными ингредиентами этих чистящих средств являются в основном поверхностно-активные вещества, которые хорошо очищают масляные пятна и не повреждают различные органические покрытия.
Не забудьте перед чисткой отключить электроприбор от сети - это нужно делать не только из соображений безопасности (влага может навредить), но и потому, что во включенном состоянии на экране труднее заметить грязь.
Ошибка Nr.9: тратить время на оттирание стойких пятен
Каждому приходилось приложить немало усилий, чтобы оттереть небольшое пятно, которое не хочет покидать кухонную поверхность или пол прихожей.
Совет: будет намного проще, если вы сначала покроете стойкое пятно соответствующим чистящим средством и, пока оно размягчается, очистите остальную поверхность.
Ошибка Nr.10: дозировать бытовую химию "на глаз"
Дозируя бытовую химию "на глаз", мы часто переусердствуем и потом сами сокрушаемся о последствиях. Если стиральный порошок, чистящие средства и другая бытовая химия используются в слишком больших количествах или концентрациях, эффект может быть прямо противоположным - остатки стирального порошка даже после многократных полосканий не будут отстирываться, а остатки чистящего средства останутся на поверхностях, делая их липкими и притягивая пыль и грязь, которые могут стать питательной средой для микробов.
Совет: Перед началом работы прочтите инструкцию по применению и следуйте указаниям производителя насчет рекомендуемого количества - это поможет не только добиться желаемого результата, но и сэкономить деньги.
Материал создан совместно с компанией Henkel.