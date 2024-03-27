10 ошибок при выборе и использовании бытовой химии: как их избежать

Ошибка Nr.7: чистить стеклянные и эмалированные поверхности абразивными средствами

Хозяйки нового поколения часто спорят со своими родителями, которые упорно отдают предпочтение культовой пасте Skaidra, которой они старательно чистят не только ванну и раковину, а даже поверхность кухонной плиты. Результат очевиден -

после обработки абразивной пастой поверхности стекла и эмали напоминают расцарапанный лед на катке в напряженном хоккейном матче.

Аргумент бабушек примерно такой: "А чем еще можно отчистить с плиты прилипший жир и грязь?"

Совет: Сегодня существует очень широкий ассортимент средств, предназначенных для эффективной очистки поверхностей плит без лишнего трения. Их наносят на загрязненную поверхность с помощью распылителя-дозатора. Реакция происходит в течение минуты. Остается только мягкой (это принципиально важно!) стороной губки вытереть растворившуюся грязь. Этот совет также применим к чистке раковин, ванн и сантехники. Любой продукт, содержащий фосфорную кислоту, также поможет от известкового налета.

Ошибка Nr.8: чистить экран телевизора и монитор компьютера бумажным полотенцем

Бумажные полотенца - бесспорно полезный помощник на кухне. Но это не значит, что ими следует очищать все поверхности. Протирание деликатных поверхностей, таких как экраны телевизоров и экраны компьютерных мониторов, грубым бумажным полотенцем может оставить на их поверхности видимые полосы. Кроме того, слишком сильное нажатие на экран может привести к необратимому повреждению структуры жидких кристаллов.