ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Вызывает ли тушь выпадение ресниц? Проверьте свои знания об использовании косметики

Вредит ли декоративная косметика коже? Можно ли использовать помаду вместо теней? Домашняя косметика эффективнее промышленной? Ответьте на эти и другие интересные вопросы, чтобы выяснить, как много вы знаете об использовании косметики, и выиграйте ценный приз.