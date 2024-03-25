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ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Вызывает ли тушь выпадение ресниц? Проверьте свои знания об использовании косметики

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Anna Demianenko/Shutterstock

Вредит ли декоративная косметика коже? Можно ли использовать помаду вместо теней? Домашняя косметика эффективнее промышленной? Ответьте на эти и другие интересные вопросы, чтобы выяснить, как много вы знаете об использовании косметики, и выиграйте ценный приз.

До 2 апреля пройдите тест, зарегистрируйте свою электронную почту и принимайте участие в конкурсе.

5 апреля мы выберем счастливчиков, которые выиграют ценный приз от Apotheka - набор косметической продукции Avene стоимостью 100 евро.

Фото: Publicitātes foto

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

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