ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Вызывает ли тушь выпадение ресниц? Проверьте свои знания об использовании косметики

Вредит ли декоративная косметика коже? Можно ли использовать помаду вместо теней? Домашняя косметика эффективнее промышленной? Ответьте на эти и другие интересные вопросы, чтобы выяснить, как много вы знаете об использовании косметики, и выиграйте ценный приз.
До 2 апреля пройдите тест, зарегистрируйте свою электронную почту и принимайте участие в конкурсе.
5 апреля мы выберем счастливчиков, которые выиграют ценный приз от Apotheka - набор косметической продукции Avene стоимостью 100 евро.
Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.
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