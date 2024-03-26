Гендиректор LDDK: Нужно менять привычку работников брать больничный

В Латвии следует изменить привычку работников брать больничный, заявил во вторник, 26 марта, в интервью Латвийскому радио генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспар Горкшс, сообщает агентство LETA.
"По мнению работодателей, стоит изменить привычку брать больничные, и регулирование должно быть таким, чтобы оно мотивировало вернуться на работу, а не создавало по возможности более выгодные условия для того, чтобы болеть и не ходить на работу", - сказал Горкшс.
Он также отметил, что оплата и порядок подачи больничных - один из факторов, влияющих на конкурентоспособность страны.
"Регулирование больничных должно быть таким, чтобы мы поощряли людей возвращаться к работе", - сказал гендиректор LDDK.
Напомним, Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) во вторник проводит пресс-конференцию, на которой обоснует свою позицию против идеи снижения оплаты больничных. LBAS выступает категорически против идеи работодателей снизить оплату больничного.
LBAS указывает, что работник, получая среднюю зарплату в Латвии, которая в 2023 году составляла 1537 евро до вычета налогов, в случае болезни на протяжении девяти дней (больничный лист А) и так получает на треть меньше дохода, поэтому мнение некоторых лиц о том, что "быть на больничном выгодно", следует отвергнуть как совершенно необоснованное. По данным LBAS, компромисс между работодателями и министерствами уменьшит эту сумму еще на 33,11 евро.
В то же время LBAS отмечает, что предложение предусматривает сокращение на 5% помощи по уходу за больным ребенком, или на 2,29 евро в день при средней зарплате, что составляет 22,9 евро за две недели. Это лист B, за который в Латвии платит государство, а в Эстонии - работодатели. Из всех больничных листов в Латвии более 58% выдается в первую неделю и почти 69% - во вторую неделю.
По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году было зафиксировано 400 жалоб на необоснованно выданные больничные, из которых после проверок таковыми оказались только четыре.
LBAS также призывает оценить, что непосредственно способствует высоким затратам работодателей на оплату больничных - например, была ли проведена оценка рисков рабочей среды, ухудшились ли условия труда, произошли ли несчастные случаи на производстве или увеличилось ли количество профессиональных заболеваний.
LBAS обращает внимание и на то, что часто работники ходят на работу, будучи больными.
Также LBAS отмечает, что утверждение работодателей о том, что расходы на больничные делают латвийские предприятия самыми неконкурентоспособными в странах Балтии, абсолютно не соответствует истине.
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