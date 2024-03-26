Гендиректор LDDK: Нужно менять привычку работников брать больничный

В то же время LBAS отмечает, что предложение предусматривает сокращение на 5% помощи по уходу за больным ребенком, или на 2,29 евро в день при средней зарплате, что составляет 22,9 евро за две недели. Это лист B, за который в Латвии платит государство, а в Эстонии - работодатели. Из всех больничных листов в Латвии более 58% выдается в первую неделю и почти 69% - во вторую неделю.

По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году было зафиксировано 400 жалоб на необоснованно выданные больничные, из которых после проверок таковыми оказались только четыре.

LBAS также призывает оценить, что непосредственно способствует высоким затратам работодателей на оплату больничных - например, была ли проведена оценка рисков рабочей среды, ухудшились ли условия труда, произошли ли несчастные случаи на производстве или увеличилось ли количество профессиональных заболеваний.

LBAS обращает внимание и на то, что часто работники ходят на работу, будучи больными.

Также LBAS отмечает, что утверждение работодателей о том, что расходы на больничные делают латвийские предприятия самыми неконкурентоспособными в странах Балтии, абсолютно не соответствует истине.

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