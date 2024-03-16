Минэкономики собирается сократить выплаты за больничный. Что говорит профсоюз?

Министерство экономики начало дискуссии о реформе системы оплаты больничных. Речь идет о том, чтобы сократить пособия по болезни для работников. Об этом рассказывает корреспондент Rus.LSM Евгения Копылова, сообщает портал Rus.LSM.
Какая сейчас в Латвии система оплаты больничных
В Латвии следующий принцип оплаты листов временной нетрудоспособности:
- Первый день больничного не оплачивается;
- Второй и третий дни больничный оплачивает работодатель в размере 75% от зарплаты;
- Следующие шесть дней работодатель оплачивает 80% от зарплаты;
- Дальше затраты на оплату больничного берет на себя государство.
Что предлагает Минэкономики и организации
В конце февраля Минэкономики и работодатели начали дискуссии об изменении модели оплаты больничных.
В Конфедерации работодателей предложили взять пример с Эстонии и вообще не оплачивать первые 3 дня болезни.
"В Эстонии от 1-го до 3-го дня вообще никто не оплачивает, работник сам на свой счет берет эти три дня. Потом с 4 по 8 день оплачивает работодатель 70%, с 9 дня специальный бюджет 70%. Значит, у нас в Латвии каждый день на больничном работодателю стоит дороже, чем в соседних странах", - сказал эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальной безопасности и здравоохранению Петерис Лейшкалнс.
В свою очередь Союз свободных профсоюзов уверен, что от таких изменений пострадают и работники, и их дети.
"Это передел доходов от работника к работодателю! Работодатель ничего не потеряет, а работник потеряет. Ну, например, если человек болеет, он уменьшает свои доходы при листе А. Это где-то на 120 евро меньше, это 33%. Теперь эти предложения, которые поступили, менее радикальные, означают, что будет 120 евро плюс 34. На 154 евро меньше", - приводит пример глава Латвийского Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.
Он уверен, что сравнивать Эстонию и Латвию только по одному признаку - не корректно.
"В Эстонии зарплаты выше, налоговые ставки для работодателей гораздо выше. Например, социальные страховые взносы Национального центра здравоохранения. Платит 13% лично работодатель. И дополнительно с 4-го по 8-й день - из средств предприятия или учреждения. Сравнивать с ситуацией в Латвии категорически невозможно", - добавил Балдзенс.
В Министерстве экономики пытаются выработать компромиссное решение.
"В поисках компромисса мы выслушали другие министерства и мнение организаций. Предложение работодателей было не оплачивать первые три дня вообще, а оплачивать всего 4 рабочих дня. Тут нужно понимать, с чем мы боремся. Если с неоправданно выданными больничными - у нас должен быть фокус на контроль Инспекции здравоохранения.
Кроме того, если мы смотрим на мотивацию, важно уменьшить количество дней, например, с 9 до 8. Больничный обычно не берут на первые 2-3 дня. Большая часть берёт все 9 дней.
Есть еще одна вещь - затраты работодателя. И здесь есть два пути: либо это на себя берет государство, либо мы пересматриваем проценты для выплат. В таком случае мы говорим о процентах", - рассказал представитель Минэкономики Райвис Бремсмитс.
Окончательное решение еще не принято, Минэкономики собирается провести анализ того, как снижение выплат по больничным листам, скажется на благосостоянии общества.
"Это будет оцениваться в связи с рисками бедности. Конечно, должна быть социальная поддержка, когда человек действительно болеет. Сейчас это так и происходит. В наших интересах, чтобы работники были здоровые и не шли больными на работу. Конечного решения сейчас еще нет. Нужно смотреть, как все может повлиять", - подытожил Райвис Бремсмитс.
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