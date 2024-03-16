Минэкономики собирается сократить выплаты за больничный. Что говорит профсоюз?

"Это передел доходов от работника к работодателю! Работодатель ничего не потеряет, а работник потеряет. Ну, например, если человек болеет, он уменьшает свои доходы при листе А. Это где-то на 120 евро меньше, это 33%. Теперь эти предложения, которые поступили, менее радикальные, означают, что будет 120 евро плюс 34. На 154 евро меньше", - приводит пример глава Латвийского Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

Он уверен, что сравнивать Эстонию и Латвию только по одному признаку - не корректно.

"В Эстонии зарплаты выше, налоговые ставки для работодателей гораздо выше. Например, социальные страховые взносы Национального центра здравоохранения. Платит 13% лично работодатель. И дополнительно с 4-го по 8-й день - из средств предприятия или учреждения. Сравнивать с ситуацией в Латвии категорически невозможно", - добавил Балдзенс.

В Министерстве экономики пытаются выработать компромиссное решение.

"В поисках компромисса мы выслушали другие министерства и мнение организаций. Предложение работодателей было не оплачивать первые три дня вообще, а оплачивать всего 4 рабочих дня. Тут нужно понимать, с чем мы боремся. Если с неоправданно выданными больничными - у нас должен быть фокус на контроль Инспекции здравоохранения.

Кроме того, если мы смотрим на мотивацию, важно уменьшить количество дней, например, с 9 до 8. Больничный обычно не берут на первые 2-3 дня. Большая часть берёт все 9 дней.

Есть еще одна вещь - затраты работодателя. И здесь есть два пути: либо это на себя берет государство, либо мы пересматриваем проценты для выплат. В таком случае мы говорим о процентах", - рассказал представитель Минэкономики Райвис Бремсмитс.

Окончательное решение еще не принято, Минэкономики собирается провести анализ того, как снижение выплат по больничным листам, скажется на благосостоянии общества.

"Это будет оцениваться в связи с рисками бедности. Конечно, должна быть социальная поддержка, когда человек действительно болеет. Сейчас это так и происходит. В наших интересах, чтобы работники были здоровые и не шли больными на работу. Конечного решения сейчас еще нет. Нужно смотреть, как все может повлиять", - подытожил Райвис Бремсмитс.

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