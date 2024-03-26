Государство увеличит до 75% компенсацию за ряд лекарств

В министерстве констатируют, что в настоящее время жители не могут себе позволить купить все или часть необходимых лекарств, что приводит к случаям госпитализации, которых можно было бы избежать, к расходам в больницах, которых могло бы не быть, и к смертности, которую можно бы было предотвратить.

По данным Минздрава, в последние годы 28,4% населения Латвии испытывали финансовые трудности с приобретением компенсируемых лекарств, прописанных врачом, а 45,8% населения признались, что были вынуждены покупать только часть лекарств, поскольку сумма доплаты за них была слишком высокой.

Интернет-опросы также показывают, что стоимость компенсируемых лекарств в Латвии очень высока и расходы на компенсируемые лекарства составляет относительно большую часть ежедневного бюджета жителей.

В то же время данные о потреблении лекарств показывают, что потребление наиболее распространенных групп лекарств в Латвии ниже, чем в Литве и Эстонии, а расходы на лекарства выше, что свидетельствует о более высоких ценах.

С 1 апреля этого года для пациентов с диагнозом "миастения" компенсация на лекарства установлена в размере 100%.

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