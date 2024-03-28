Видео ⟩ Пьяная компания в авто снимала свои нарушения на видео. Это послужило доказательством вины

Некоторое время назад сообщалось о лихаче, который ехал в Тинужи со скоростью 240 км/ч и заснял свой "поступок". В Лудзенском крае пьяная компания также зафиксировала свои нарушения на видео, опубликовала их и получила наказание. Видеозапись, снятая нарушителями, послужила дополнительным доказательством для полиции.
На видео, снятом другом, отчетливо видно, как мужчина перелезает на заднее сиденье автомобиля, так что этот элементарный "трюк" не помог обмануть сотрудников правоохранительных органов. Вся компания в машине веселилась. Молодые люди открыто высмеивали работу правоохранителей.
22-летнего водителя Ford проверили на концентрацию алкоголя в крови и обнаружили 2,4 промилле.
Он также управлял транспортным средством без прав. 19 марта мужчину поместили под стражу, а 25 марта дело было передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Двое пассажиров также были привлечены к административной ответственности за неисполнение законных требований сотрудника полиции или воспрепятствование его деятельности.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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