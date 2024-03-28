Водитель, который в Тинужи мчался со скоростью 240 км/ч, выступил с неожиданным заявлением

На прошлой неделе латвийских интернет-пользователей удивило видео, на котором лихач в Тинужи мчится со скоростью 240 км/ч и чудом избегает трагедии. На этой неделе с безрассудным водителем связалась передача Bez Tabu, мужчина на вопросы журналистов ответил немногословно. Вскоре после публикации сюжета он сам обратился к журналистам TV3 и выступил с новым заявлением.
На видео было видно, как молодые люди едва не врезаются во встречный грузовик, но в последний момент им удается уйти в сторону. Машина ненадолго съезжает с дороги, но затем тормозит и выезжает обратно на трассу.
Видео, быстро распространившееся в социальных сетях, судя по всему, было снято самим водителем.
Личности водителя и пассажиров Audi уже установлены, чему, должно быть, способствовало то, что почти каждый третий житель Тинужи сразу узнал беспечного водителя, сообщала ранее программа Degpunktā.
Тем временем Bez Tabu выяснила, что юность лихач провел в Тинужи, где он предпочитает все время развлекаться. Некоторые жители Тинужи не удивлены увиденным.
Журналисты долгое время пытались связаться с водителем, но безуспешно. Позже им удалось поговорить с ним по телефону.
"Всякое может случиться, это верно. Заклинило педаль газа. Всякое бывает. Придется жаловаться в сервисный центр Audi. Технические проблемы с машиной. Это было безрассудно, но так как у меня есть автоспортивный опыт, то я уклонился от столкновения", - рассказал водитель программе Bez Tabu.
Следует отметить, что мнения водителя и полицейских разошлись.
"Он признал вину в содеянном, сожалеет об этом. У него в прошлом было много и других нарушений. По этому поводу он заявил, что это была поездка после того, как машина была "нашпигована". Много лошадиных сил, хотели проверить. Когда они подъехали к Тинужи, пассажир якобы сказал, что ему нужно поснимать. Пассажир не смог найти свой телефон, поэтому [водитель] снимал себя сам", - пояснили программе сотрудники Государственной полиции.
Мужчина сам обратился в Bez Tabu и извинился
На следующий день после выхода Bez Tabu водитель сам связался с журналистом TV3. Он захотел извиниться за свои действия.
"Хочу донести до всех, что я действительно сожалею о содеянном. Я осознаю, какими могли быть последствия. Говорить на камеру не хочу, так как давление сейчас происходит со всех сторон. Я не горжусь содеянным, однако от всего сердца рад, что никто не пострадал.
Приношу извинения всем за созданную ситуацию, и я знаю, что с моей стороны это больше не повторится! Пусть это станет уроком для других безрассудных водителей. Это история со счастливым концом, однако он мог быть летальным! Цените жизнь!" - пояснил передаче Bez Tabu водитель.
Уже сообщалось, что Госполиция возбудила дело об административном правонарушении.
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