Водитель, который в Тинужи мчался со скоростью 240 км/ч, выступил с неожиданным заявлением

Следует отметить, что мнения водителя и полицейских разошлись.

"Он признал вину в содеянном, сожалеет об этом. У него в прошлом было много и других нарушений. По этому поводу он заявил, что это была поездка после того, как машина была "нашпигована". Много лошадиных сил, хотели проверить. Когда они подъехали к Тинужи, пассажир якобы сказал, что ему нужно поснимать. Пассажир не смог найти свой телефон, поэтому [водитель] снимал себя сам", - пояснили программе сотрудники Государственной полиции.

Мужчина сам обратился в Bez Tabu и извинился

На следующий день после выхода Bez Tabu водитель сам связался с журналистом TV3. Он захотел извиниться за свои действия.

"Хочу донести до всех, что я действительно сожалею о содеянном. Я осознаю, какими могли быть последствия. Говорить на камеру не хочу, так как давление сейчас происходит со всех сторон. Я не горжусь содеянным, однако от всего сердца рад, что никто не пострадал.

Приношу извинения всем за созданную ситуацию, и я знаю, что с моей стороны это больше не повторится! Пусть это станет уроком для других безрассудных водителей. Это история со счастливым концом, однако он мог быть летальным! Цените жизнь!" - пояснил передаче Bez Tabu водитель.

Уже сообщалось, что Госполиция возбудила дело об административном правонарушении.

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