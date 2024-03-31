Эксперт по безопасности об угрозе терактов: жители Латвии могут спать спокойно

"Не забываем, что одна из задач терроризма - это абсолютная медийность. И если вы делаете теракт в Москве, в Париже, Нью-Йорке - об этом знает весь мир. Если делаете в Риге - ну да, в Швеции знают, где Рига, а на Кубе или в Латинской Америке, наверное, нет", - считает Рубловскис.