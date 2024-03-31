Эксперт по безопасности об угрозе терактов: жители Латвии могут спать спокойно

Эксперт по безопасности, полковник в отставке, преподаватель Балтийской международной академии Раймонд Рубловскис в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор", рассказал, что террористическая угроза в Латвии достаточно низкая. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
По словам Раймонда Рубловскиса, в Латвии небольшое население, поэтому тут террориста легче вычислить, особенно, если он другой национальности.
Также эксперт заметил, что одна из целей террористов, это привлечение внимание, а с этой точки зрения организация теракта в Латвии - не продуктивна.
"Не забываем, что одна из задач терроризма - это абсолютная медийность. И если вы делаете теракт в Москве, в Париже, Нью-Йорке - об этом знает весь мир. Если делаете в Риге - ну да, в Швеции знают, где Рига, а на Кубе или в Латинской Америке, наверное, нет", - считает Рубловскис.
Также Раймонд Рубловскис отметил, что в Латвии нет конфессиональных конфликтов.
"У нас нет каких-то неразрешимых, особенно религиозных вопросов, где православные или, скажем, католики, или протестанты вдруг начали бы выяснять отношения не в правовом поле", - добавил эксперт.
Эксперт отметил, что на 100% нельзя исключить угрозу терроризма, но в Латвии опасность гораздо ниже, чем во Франции, США или Германии.
Поэтому, по большому счету, жители Латвии "могут спать спокойно", - добавил Рубловскис.
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