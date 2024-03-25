Макрон: Группировка, напавшая на "Крокус", готовила теракты во Франции

Ячейка террористической группировки "Вилаят Хорасан", взявшая на себя ответственность за кровопролитное нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, ранее предприняла несколько попыток терактов во Франции, заявил президент республики Эммануэль Макрон. "За последние месяцы именно эта группа совершила несколько попыток на нашей территории", - заявил он на полях визита во Французскую Гвиану в понедельник, 25 марта.

Макрон при этом не привел каких-либо подробностей относительно того, когда и как были совершены эти попытки, а также сколько именно их было. Публичных сообщений о каких-либо предотвращенных терактах во Франции в последнее время тоже не было. Однако на следующий день после нападения на "Крокус" стало известно о повышении уровня террористической угрозы во Франции до максимального.