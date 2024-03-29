Фото ⟩ Невеста Расторгуева поделилась фотографиями свадебной церемонии на Мальдивах

Девушка разместила красивые кадры в Instagram. Церемония прошла на живописном пляже, невеста была в роскошном белом платье с белыми розами в руках. Правда, самого Расторгуева на этих кадрах не видно.

Фото: instagram/_bloom_hope_/ скриншот

Фото: instagram/ _bloom_hope_/скриншот

"Мы хотим церемонию только для себя. Что касается мечты, то это выездная свадьба где-нибудь на Мальдивских островах", - рассказала ранее в беседе с TVNET+ 30-летняя яркая брюнетка Надежда Гульбинская, покорившая сердце латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.

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