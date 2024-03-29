Фото ⟩ Невеста Расторгуева поделилась фотографиями свадебной церемонии на Мальдивах

28 марта невеста латвийского биатлониста Андрея Расторгуева Надежда Гульбинская поделилась фотографиями со свадебной церемонии на Мальдивах. Ранее она говорила, что свадьба на Мальдивах - это ее мечта.
Девушка разместила красивые кадры в Instagram. Церемония прошла на живописном пляже, невеста была в роскошном белом платье с белыми розами в руках. Правда, самого Расторгуева на этих кадрах не видно.
"Мы хотим церемонию только для себя. Что касается мечты, то это выездная свадьба где-нибудь на Мальдивских островах", - рассказала ранее в беседе с TVNET+ 30-летняя яркая брюнетка Надежда Гульбинская, покорившая сердце латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.
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