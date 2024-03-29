Как правильно хранить и готовить яйца на Пасху: советы SPKC

На Пасху принято есть яйца и различные блюда из яиц, поэтому важно оценивать качество яиц, правильно их готовить и хранить. SPKC рекомендует покупать яйца только у проверенных, известных производителей и дистрибьюторов продуктов питания. Продукты неизвестного происхождения, приобретенные у производителей и/или дистрибьюторов пищевых продуктов, не зарегистрированных в Продовольственной и ветеринарной службе (PVD), могли производиться, транспортироваться или распространяться в ненадлежащих гигиенических условиях и при неправильных температурах.

Также перед покупкой яиц важно убедиться, что они не просрочены и не были с трещинами.

Яйца можно хранить как в холодильнике, так и на открытом воздухе – при комнатной температуре, но температура хранения должна быть постоянной, так как колебания температуры могут способствовать порче яиц. Однако производители рекомендуют после покупки хранить яйца в холодильнике, сообщает SPKC.