Как правильно хранить и готовить яйца на Пасху: советы SPKC

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предлагает жителям выбрать безопасные занятия на Пасху и обратить внимание на то, правильно ли хранятся и готовятся яйца на праздники.
На Пасху принято есть яйца и различные блюда из яиц, поэтому важно оценивать качество яиц, правильно их готовить и хранить. SPKC рекомендует покупать яйца только у проверенных, известных производителей и дистрибьюторов продуктов питания. Продукты неизвестного происхождения, приобретенные у производителей и/или дистрибьюторов пищевых продуктов, не зарегистрированных в Продовольственной и ветеринарной службе (PVD), могли производиться, транспортироваться или распространяться в ненадлежащих гигиенических условиях и при неправильных температурах.
Также перед покупкой яиц важно убедиться, что они не просрочены и не были с трещинами.
Яйца можно хранить как в холодильнике, так и на открытом воздухе – при комнатной температуре, но температура хранения должна быть постоянной, так как колебания температуры могут способствовать порче яиц. Однако производители рекомендуют после покупки хранить яйца в холодильнике, сообщает SPKC.
Во избежание инфекционных заболеваний SPKC рекомендует не использовать сырые яйца в пищу или в качестве пищевого ингредиента. При варке яиц их следует полностью погрузить в воду, а продукты, содержащие яйца, следует употреблять сразу после приготовления. Также SPKC рекомендует всегда тщательно мыть руки, посуду и рабочие поверхности после контакта с сырыми яйцами. Важно мыть руки и кухонный инвентарь между контактами с сырыми продуктами и теми продуктами, которые не предназначены для термической обработки.
Специалисты SPKC подчеркивают, что неправильное хранение и приготовление яиц и блюд из яиц может создать риск заражения кишечными инфекциями, особенно сальмонеллезом.
Также важно соблюдать другие профилактические меры во избежание различных инфекций кишечного тракта, а именно тщательно мыть руки перед едой, после посещения общественных мест и туалетов, приготовления пищи и контакта с домашними животными. SPKC призывает детей тщательно и часто мыть руки.
В свою очередь, следуя традиции поиска спрятанных яиц в саду, нужно не забывать мыть "найденные" яйца перед использованием, чтобы избежать попадания в организм нежелательных бактерий и вирусов при чистке и употреблении яиц в пищу.
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