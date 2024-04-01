Видео ⟩ Шилов провел свой первый в этом сезоне матч в НХЛ и был признан второй звездой матча

"Кэнакс" на домашней площадке со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) обыграла "Анахейм Дакс".

Шилов отразил 20 из 22 бросков и был признан второй звездой матча - первой звездой стал автор двух шайб Дакота Джошуа.

Голкипер противников Лукаш Достал справился с 27 из 30 бросков.

Блюгер в этом матче провел на льду 13 минут и 15 секунд, сделал два броска, применил один силовой прием, один раз потерял шайбу, дважды блокировал броски, выиграл восемь из десяти вбрасываний и заработал коэффициент полезности -1. В этом сезоне Блюгер в 60 матчах забросил пять шайб, отдал 21 результативную передачу и набрал коэффициент полезности +8.

Шилов в этом сезоне играл только в АХЛ, где в составе "Абботсфорд Кэнакс" в 33 матчах одержал 15 побед, четыре раза отстоял на ноль, в среднем пропускал 2,74 шайбы и отражал 90,7% бросков. Вызов в НХЛ он получил более двух недель назад после того, как травму получил Тетчер Демко, но прошлые игры он оставался за спиной Кейси Десмита.

"Кэнакс" уже обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли - клуб в 74 матчах набрал 100 очков и занимает второе место в Западной конференции. В свою очередь к "Дакс" - 52 очка в 75 матчах и 14-е место в конференции.

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