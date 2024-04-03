Многие российские спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх

Недавно от участия в Олимпийских играх отказались российские лучники, а теперь их примеру последовали гребцы: такое решение приняли сами спортсмены и их тренеры. Сообщается, что российские спортсмены не выполнили требования Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в квалификационных соревнованиях.



"Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства... При такой постановке вопроса положительного решения быть не может", — заявил глава Федерации гребли России Алексей Свирин.



Российские спортсмены могли бы стать серьезными претендентами за олимпийское золото, поскольку на Олимпиаде в Токио они завоевали две серебряные медали.

Около 40 российских спортсменов могли бы участвовать в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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