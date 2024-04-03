Верховный суд отменил оправдательное решение апелляционной инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело, в котором автоводитель Леонид Баронс обвиняется в наезде на членов семьи бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса, пишет информационное агентство LETA.
В деле оценивалось, обоснованно ли суд апелляционной инстанции оставил без изменения оправдательный приговор суда первой инстанции. После проверки изложенного в кассационном протесте прокурора и кассационной жалобе представителя потерпевшего Верховный суд отменил решение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение, сообщили агентству LETA в Верховном суде.
Согласно обвинительному заключению, 29 декабря 2018 года водитель сбил четырех пешеходов на автобусной остановке "Концертный зал "Дзинтари" в Юрмале.
Суд первой инстанции оправдал обвиняемого, а суд апелляционной инстанции оставил этот приговор без изменения, поскольку водитель не предвидел и не должен был предвидеть, что пешеходы перейдут проезжую часть в неразрешенном месте, грубо нарушив правила дорожного движения. Кроме того, суд установил, что место было плохо освещено и на пешеходах не было светоотражателей.
Верховный суд постановил, что доказательства по делу не были оценены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Более того, некоторые заключения суда противоречивы. Из решения суда первой инстанции, к которому присоединился суд апелляционной инстанции, нельзя сделать однозначный вывод о моменте, когда обвиняемый увидел потерпевших.
Верховный суд, опираясь на положения уголовно-процессуального закона, постановил, что апелляционная инстанция не оценила все собранные в ходе уголовного разбирательства факты или информацию о фактах в целом и их взаимосвязь. Оценка информации означает, что, хотя достоверность является неотъемлемой чертой каждого отдельного доказательства, ее можно определить только путем рассмотрения соответствующего доказательства в единой системе с другими доказательствами и оценки того, как формируется их взаимосвязь.
Баронс обвиняется по Уголовному закону в нарушении правил дорожного движения.
Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в декабре 2018 года. Четыре человека на проспекте Межа в Юрмале в темное время суток без отражающих элементов на одежде пересекали проезжую часть с интенсивным движением в непредусмотренном для этого месте, хотя поблизости был регулируемый пешеходный переход.
Ранее прокуратура сообщила прессе, что, согласно обвинению, Баронс находился за рулем собственного автомобиля и, нарушив правила дорожного движения, сбил четырех пешеходов на автобусной остановке "Концертный зал "Дзинтари".
Двое мужчин погибли, а двум другим людям были нанесены тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.
Погибли отец и дедушка Стакиса.
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