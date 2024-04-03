Верховный суд, опираясь на положения уголовно-процессуального закона, постановил, что апелляционная инстанция не оценила все собранные в ходе уголовного разбирательства факты или информацию о фактах в целом и их взаимосвязь. Оценка информации означает, что, хотя достоверность является неотъемлемой чертой каждого отдельного доказательства, ее можно определить только путем рассмотрения соответствующего доказательства в единой системе с другими доказательствами и оценки того, как формируется их взаимосвязь.

Баронс обвиняется по Уголовному закону в нарушении правил дорожного движения.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в декабре 2018 года. Четыре человека на проспекте Межа в Юрмале в темное время суток без отражающих элементов на одежде пересекали проезжую часть с интенсивным движением в непредусмотренном для этого месте, хотя поблизости был регулируемый пешеходный переход.

Ранее прокуратура сообщила прессе, что, согласно обвинению, Баронс находился за рулем собственного автомобиля и, нарушив правила дорожного движения, сбил четырех пешеходов на автобусной остановке "Концертный зал "Дзинтари".

Двое мужчин погибли, а двум другим людям были нанесены тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

Погибли отец и дедушка Стакиса.

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