Суд оправдал водителя в деле о наезде на членов семьи экс-мэра Риги

Баронс обвинялся в нарушении 260-й статьи Уголовного закона.

Полное решение по делу будет подготовлено 29 августа и может быть обжаловано в Верховном суде.

В соответствии с судебной практикой для привлечения к уголовной ответственности по упомянутой статье необходимо констатировать причинно-следственную связь между нарушением правил дорожного движения и последствиями, а также должна быть доказана вина водителя транспортного средства в нарушении правил дорожного движения, что привело к последствиям.

В свою очередь, из правил дорожного движения вытекает, что законодатель установил приоритетную защиту прав пешеходов и велосипедистов по отношению к правам водителей транспортных средств.

В упомянутом законе установлено, что суд выносит оправдательный приговор, если в совершенном обвиняемым деянии не имеется состава преступления.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в декабре 2018 года. Четыре человека на проспекте Межа в Юрмале в темное время суток без отражающих элементов на одежде пересекали проезжую часть с интенсивным движением в непредусмотренном для этого месте, хотя поблизости был регулируемый пешеходный переход.

Прокуратура ранее сообщила прессе, что, согласно обвинению, Баронс находился за рулем принадлежащего ему автомобиля и, не соблюдая правила движения, возле остановки "Концертный зал "Дзинтари" сбил четырех пешеходов.

Два пострадавших погибли, а еще двум были нанесены тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

Погибли отец и дедушка Стакиса.