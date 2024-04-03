Прокуратура обвинила тренера Стельмаха в сексуальных преступлениях

Прокуратура предъявила тренеру по баскетболу Андрису Стельмаху обвинение в четырех возможных преступлениях сексуального характера в отношении одной из своих воспитанниц.
Не называя имени лица, в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что за одно преступное деяние обвинение предъявлено по статье Уголовного закона о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в трех случаях обвинение предъявлено по статье Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
За действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, законом предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор или общественные работы. Такие же санкции предусмотрены и за преступления против нравственности и половой неприкосновенности.
Госполиция ранее указывала в пресс-релизе, что уголовный процесс начат 21 апреля 2023 года на основании заявления потерпевшей о том, что с 2014 по 2015 год спортивный тренер, у которого она в то время тренировалась, совершал с ней действия сексуального характера, понимая, что она не достигала 16 лет.
В ходе уголовного процесса выяснилось, что до того, как потерпевшей исполнилось 16 лет, между ними были добровольные половые отношения, которые потерпевшая скрывала от родителей и друзей. Спустя годы, когда пострадавшая достигла совершеннолетия, отношения эскалировали до брака сторон, который вскоре после его заключения распался.
Также в ходе расследования не поступало сведений о том, что подозреваемый имел отношения сексуального характера с другими несовершеннолетними лицами.
Портал Delfi ранее сообщил, что в работе Стельмаха было зафиксировано несколько нарушений, в том числе эмоциональное насилие над воспитанницами, совращение и употребление алкоголя во время работы.
Сам Стельмах называет информацию о якобы совершенных им проступках клеветой и слухами.
Латвийский совет спортивных федераций запросил у Юрмальской спортивной школы, где работает Стельмах, и LBS информацию об имеющихся у них фактах, связанных с опубликованной в СМИ информацией о действиях тренера.
В конце марта Стельмах ушел с должности главного тренера женской сборной Латвии U-18 по баскетболу после того, как широкий резонанс вызвали его недобросовестные действия в матче за бронзовые медали Латвийской женской баскетбольной лиги, который выиграла команда "Юрмала".
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