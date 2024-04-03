Прокуратура обвинила тренера Стельмаха в сексуальных преступлениях

Не называя имени лица, в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что за одно преступное деяние обвинение предъявлено по статье Уголовного закона о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в трех случаях обвинение предъявлено по статье Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

За действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, законом предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор или общественные работы. Такие же санкции предусмотрены и за преступления против нравственности и половой неприкосновенности.

Госполиция ранее указывала в пресс-релизе, что уголовный процесс начат 21 апреля 2023 года на основании заявления потерпевшей о том, что с 2014 по 2015 год спортивный тренер, у которого она в то время тренировалась, совершал с ней действия сексуального характера, понимая, что она не достигала 16 лет.