За длинным рублем. Как латвийские компании не могут отказаться от экспорта в Россию

Третья компания - производитель молний и аксессуаров для одежды Arta F. "Мы работаем не с российским государством, а с частными компаниями, с людьми, которые страдают от всего происходящего сами и не имеют никакого отношения к политике. Эти люди не виноваты в том, что родились там, где родились, - заявило в письменном ответе Re:Baltica руководство предприятия. - Этот рынок формировался исторически, нашему предприятию уже 170 лет. Там нас знают. В Европе мало швейного производства, поэтому возможностей загрузить наши производственные мощности нет. Украина получает от России деньги за транзит, и мы не можем ее винить за это, потому что она должна обеспечивать своих людей. Европа покупает российский газ, и мы понимаем, что она делает это для того, чтобы не разрушить свою экономику. Мы ничего не покупаем у России и не даем ей ни цента. Мы продаем только разрешенную законодательством продукцию разрешенным законам фирмам, чтобы сохранить производство в Латвии".