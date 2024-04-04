Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

За длинным рублем. Как латвийские компании не могут отказаться от экспорта в Россию

Так как к Беларуси применяется лишь треть объема санкций, применяемых к России, многие запрещенные товары попадают в Россию через Беларусь. Фото: латвийско-белорусский пограничный пункт в Каплаве, 2021 год, LETA Фото: LETA
Sanita Jemberga
, Re:Baltica
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В то время как правительство призывает бизнес "самоочиститься", экспорт Латвии в Россию за два года войны сократился лишь незначительно. Re:Baltica впервые называет крупнейших экспортеров.

За неделю до ухода Сейма на весенние каникулы политики, чиновники и предприниматели на заседании парламентской комиссии целый час дискутировали о том, что делать с инициативой более чем 10 000 жителей, которые предложили обложить платежи в Россию налогом в размере почти 90%. "Мы должны понимать, что экспорт высасывает деньги из России, а импорт их дает, - сказал руководитель бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство"). - Украина тоже экспортирует товары в Россию. Тогда мы и их можем попросить это прекратить? (...) Латвийская торгово-промышленная палата - почему вы не можете, например, сами установить, что ваши члены не будут поставлять товары и услуги предприятиям, которые сотрудничают с Россией?"

Пока шла эта встреча, восточную границу Латвии пересекли более 40 фур. В обычный рабочий день их было бы более 300. И это не считая товаров, которые перевозятся на судах и по железной дороге.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину экспорт Латвии в эту страну уменьшился всего на 70,7 млн евро в год. Это с лихвой компенсируется ростом экспорта в Казахстан и Кыргызстан, которые известны как страны для обхода санкций. "Латвия - это дорога в Москву для всего Европейского союза", - говорит начальник таможенного управления Службы государственных доходов Раймондс Зукулс.

 

Чтобы при помощи давления со стороны населения побудить предпринимателей прекратить бизнес с Россией, Министерство экономики возобновило публикацию списка экспортеров. Обновлять его министерство обещает ежеквартально. Однако в настоящее время список отражает ситуацию лишь за один конкретный месяц - декабрь 2023 года. Из него невозможно понять, кто является крупным экспортером, а кто - мелким, кто экспортировал все время с начала войны, а кто попал в список из-за одной поставки.

В распоряжении Re:Baltica оказались данные деклараций на российской таможне тех предприятий, которые продолжают сотрудничество с Россией. Мы отобрали 20 крупнейших экспортеров за первые два года войны. Такие данные публикуются впервые.

 

Мы также попросили предприятия объяснить свой выбор в пользу продолжения бизнеса с Россией. Представители ни одного из них не согласились на личное интервью, а ответы дали девять из 20 компаний, при этом предпочли сделать это письменно.

Что везут?

"Продукты питания, конкретнее - виски. И медикаменты", - так недавно охарактеризовала основные экспортные товары Латвии в Россию Даце Зиле, руководитель аналитической службы Минэкономики. "Лекарства и бюстгальтеры. Больше я ничего не слышал", - сказал в парламентской комиссии бывший премьер-министр Марис Кучинскис.

Но не все так просто. Это правда, что в то время, пока Латвия помогает украинской армии, а негосударственные организации собирают деньги абсолютно на все - от протезов рук и ног до зимней одежды, латвийские экспортеры обеспечивают жителям России тот образ жизни, как будто нет войны. Везут просекко, вино, виски и беспроводные наушники. Кружевное белье, трикотаж и молнии. Шоколад, духи, кое-что для производства. И привычные лекарства.

А мы-то что?

Почти половину латвийского экспорта в Россию в январе этого года составил алкоголь. Основным его поставщиком является предприятие Wellman Logistics, принадлежащее эстонской инвестиционной компании. Предприятие начало работать в Латвии в 1990-х гг., импортируя продукцию производителя косметики L'Oreal, а сегодня это логистическая компания с большими складами. Предприятие получает товары, хранит их, оформляет таможенные процедуры и отправляет их дальше в Россию (этот процесс называется реэкспортом). На сайте материнской компании в числе ее ценностей указаны "аполитичность и дружелюбие". "Для искренности и открытости всегда найдется место, и мы верим, что все в этом мире можно решить в дружеском, конструктивном и личном духе", - говорится на сайте.

Wellman Logistics - крупнейший латвийский экспортер в Россию, отправивший за два года товаров на 146 млн долларов США. Согласно декларациям на российской таможне, компания поставляет в Россию французские, испанские и чилийские вина, американский виски, а также беспроводные наушники, холодильники и посудомоечные машины. Одним словом, Wellman Logistics экспортирует все, что заказчик хочет доставить в Россию.

Руководитель группы Иво Тахк в письменном ответе Re:Baltica отмечает, что компания является одним из ведущих логистических предприятий Латвии. Ее оборот составляет около 4 млн евро, и этот показатель не менялся на протяжении последних двух лет. В Россию было поставлено товаров на 146 млн долларов США. "Ни один из поставляемых нами товаров нам не принадлежит. И ни один из поставляемых нами товаров не является подсанкционным, - поясняет Тахк. - Наша работа заключается в предоставлении услуг зарегистрированным в ЕС компаниям, с которыми мы сотрудничаем уже много лет. Ни одна новая компания или компания, зарегистрированная в России, не является и не будет в будущем нашим клиентом".

Тахк добавляет, что компания решительно осуждает войну России против Украины и работает в том числе для укрепления латвийской экономики, ее оборонной сферы, а также способности Украины защитить себя. Тахк не уточняет, в чем именно это выражается. Вопросы о моральных соображениях, связанных с обеспечением россиянам комфортной жизни во время войны, он оставил без ответа.

Представитель владельцев производителя душистых веществ LORI Fragrances в своем ответе указал, что деловые отношения компании являются коммерческой тайной. Она продает свою продукцию многим западным и восточноевропейским компаниям, в том числе в Украине, и из-за войны у ее бизнеса не возникло никаких ограничений.

Председатель правления предприятия по производству салфеток и гигиенических средств iCotton Сергей Бинковский указал, что продукция компании не является подсанкционной и новых сделок с российскими компаниями она больше не заключает. В компании Baltic Bearing Company-Riga сообщили, что в списке упомянут дистрибьютор ее продукции в Польше. Производимые Baltic Bearing Company-Riga товары не подпадают под санкции, а подшипники, экспортируемые дистрибьютором в Россию, используются в сельском хозяйстве.

Мы стараемся

Вторым и третьим крупнейшими экспортерами являются производители лекарств Olainfarm и Kalceks (дочернее предприятие Grindeks). У последнего объем экспорта в Россию в 2023 году, согласно таможенным декларациям, сократился почти в три раза (до 24,1 млн долларов).

А вот у Olainfarm дела идут даже лучше, чем в начале войны. В 2023 году компания экспортировала в Россию товаров на 52,6 млн, что на 5 млн больше, чем годом ранее.

Оба предприятия добавили к публичному списку экспортеров в Россию пояснения о том, что медикаменты не подпадают под санкции, и экспорт оправдан по гуманным соображениям о ценности человеческой жизни. На российском рынке по-прежнему доступны также лекарства производства Украины, а объемы продаж западных фармацевтических компаний в России значительно увеличиваются и по объему, и в денежном выражении. Оба предприятия стараются переориентироваться на Запад, но в фармацевтической отрасли этот процесс не бывает простым, быстрым и дешевым.

Руководитель по коммуникации Olainfarm Дайга Буча рассказала Re:Baltica, что предприятие до минимума сократило свою деятельность в России и за последние два года количество проданных упаковок лекарств уменьшилось более чем на 20%. Предприятие также ни в настоящее время, ни в будущем не будет участвовать в российских публичных закупках (ранее о неоднозначной ситуации предприятия в условиях войны подробно писал портал LSM). "Если другие товары, такие как продукты питания, древесина и т. п., можно переориентировать на другие рынки в относительно короткие сроки и, возможно, продать дешевле, то с лекарствами это, к сожалению, невозможно. Даже просто выполнение требований по регистрации на каждом новом рынке занимает несколько лет", - поясняет Буча.

Grindeks прислал похожий ответ: предприятие не участвует ни в каких публичных закупках, связанных с нуждами армии, и экспортирует в Россию только шесть медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний гражданского населения, которые не применяются в военной медицине. Объемы экспорта продукции предприятия в Россию значительно сократились. Учреждены 29 новых дочерних предприятий в ЕС, Австралии, Норвегии и США, а значение рынков России и Беларуси будет постепенно снижаться. "В Латвии все еще имеются фармацевтические компании, которые продолжают свою деятельность в России, не рассматривая альтернативные возможности", - указала пресс-секретарь предприятия Зане Арая, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.

Отвечать не будем

11 из 20 крупнейших экспортеров вообще не ответили на неоднократные просьбы Re:Baltica об интервью. Среди них производитель упаковки и этикеток IMVLabel, латвийский дистрибьютор поставщика шин Bohnenkamp производитель шоколада Red Chocolette Confectionary , поставщик услуг проектировки и монтажа комбикормовых цехов, оборудования для хранения и транспортировки зерна MillMix. Также говорить об этом не хотели один из крупнейших производителей самоклеящихся этикеток в Балтии Tehnoinfom, производитель упаковки для конфет и снеков Rotoweb, производителя нижнего белья Lauma Lingerie, производитель кондиционеров Felzer, производитель транспортных кранов Rikon. Контакты латвийского филиала китайской компании HT2 Re:Baltica найти не удалось, но в качестве сфер своей деятельности она указала оптовую торговлю древесиной, строительными материалами и сантехникой.

Мы уходим

Только три предприятия из числа крупнейших экспортеров объявили о своем уходе с российского рынка. Двое - из-за санкций.

Производитель трубопроводов, резервуаров и другого нестандартного оборудования CW Technics после введения санкций прекратил сотрудничество с российским партнером и в будущем не намерен возобновлять отношения с компаниями из этой страны, сообщил юрист предприятия Эдгарс Бирзитис.

Сотрудничество с Россией из-за санкций прекратил и производитель генераторов Rīgas dīzelis. Хотя они не сразу были включены в санкционный список, компания сама начала сокращать поставки по этическим соображениям. Россия играла значительную роль в ее бизнесе, обеспечив около 65% оборота в последний предвоенный год. Последние обязательства компания выполнила в первой половине 2022 года, ряд договоров был расторгнут и после этого в Россию ничего не поставлялось, утверждает член правления компании Юрис Дзенис, который прислал таблицу с объемами экспорта продукции предприятия в Россию за пять лет. Согласно таблице, экспорт Rīgas dīzelis в Россию в 2022 году составил 1,9 млн евро. В базе деклараций российской таможни он в пять раз больше, включая поставки через посредников в Гонконге.

"Ваш источник информации ненадежен. (...) Полный нонсенс, - говорит Юрис Дзенис. - Экспорт в Россию практически невозможен. Мы полностью переориентировались на другие рынки. Большую часть наших товаров мы отправили в Украину в качестве помощи. Я надеюсь, что ответил и подтвердил нашу лояльность, потому что для меня важна репутация компании".

Третья компания - производитель молний и аксессуаров для одежды Arta F. "Мы работаем не с российским государством, а с частными компаниями, с людьми, которые страдают от всего происходящего сами и не имеют никакого отношения к политике. Эти люди не виноваты в том, что родились там, где родились, - заявило в письменном ответе Re:Baltica руководство предприятия. - Этот рынок формировался исторически, нашему предприятию уже 170 лет. Там нас знают. В Европе мало швейного производства, поэтому возможностей загрузить наши производственные мощности нет. Украина получает от России деньги за транзит, и мы не можем ее винить за это, потому что она должна обеспечивать своих людей. Европа покупает российский газ, и мы понимаем, что она делает это для того, чтобы не разрушить свою экономику. Мы ничего не покупаем у России и не даем ей ни цента. Мы продаем только разрешенную законодательством продукцию разрешенным законам фирмам, чтобы сохранить производство в Латвии".

В то же время, как указывает предприятие, торговля с Россией становится "объективно невозможной", поэтому Arta F в этом году практически прекратило сотрудничество с ней и планирует полностью завершить этот процесс к концу года, когда предприятие будет реорганизовано.

Мы... что?

Если в вышеприведенных случаях речь может идти только о морали, а не о законности, поскольку товары не подпадают под санкции, то с четвёртым по величине экспортером “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) дело обстоит иначе.

Сохранившееся с советских лет предприятие производит оборудование для поездов и метро, а также зарядные станции для электротранспорта.

Согласно данным российской таможни, за два последних года RER экспортировало в Россию товаров на 55,8 млн долларов.

Re:Baltica сравнила коды экспортируемых им товаров со списком "критических компонентов", которые могут использоваться и для гражданских целей, и в военной промышленности или являться частью оружия, которое применяется против Украины (список составлен KSE - аналитическим центром Киевской школы экономики, и он шире, чем список критических компонентов, экспорт которых запрещен санкциями ЕС).

Стоимость таких товаров в экспорте RER составляет около 23 млн долларов. Среди них есть трансформаторы, блоки управления, реле и другое электрооборудование, необходимое для "промышленной сборки поездов на территории России".

В базе данных Регистра предприятий указано, что истинные бенефициары RER не могут быть установлены. Однако российское независимое издание Insider писало о том, что предприятие косвенно контролируется близкими к Кремлю олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Погибший в тюрьме лидер российской оппозиции Алексей Навальный призывал Запад включить обоих в санкционные списки: "Это настоящие мафиози. (...). Организованная преступность. Мало того, их фирмы поставляют дизели и агрегаты для военных кораблей".

В ноябре 2023 года США внесли Махмудова, Бокарева и связанную с ними компанию "Трансмашхолдинг" в санкционный список, присоединившись к Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

"В 2022 году российские официальные лица привлекли "Трансмаш" к производству деталей для боевых машин пехоты, - говорится в заявлении Минфина США. - Кроме того, Бокарев имеет личные связи с министром обороны России Сергеем Шойгу, а также другими высокопоставленными кремлевскими деятелями и членами их семей. Бокарев также связан с организованной преступностью и с 2022 года (...) пытался обойти санкции, создавая подставные компании, которые могут быть связаны с отмыванием денег".

По неясным причинам оба до сих пор не включены в санкционные списки ЕС. Включение в санкционный список может предложить любая страна, но происходит это только тогда, если согласны все. В Министерстве иностранных дел Re:Baltica сообщили, что для включения лица в санкционный список необходимо иметь достаточные доказательства того, каким образом "это лицо причастно к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В настоящее время МИД проводит консультации с другими странами, чтобы уточнить информацию, которая могла бы укрепить доказательную базу. Министерство не располагает информацией о том, что RER экспортирует товары двойного назначения.

"Угрозой национальной безопасности латвийские власти Бокарева и Махмудова не считают, несмотря на то, что те являются поставщиками российской армии. Более того, олигархи до сих пор получают финансирование в виде грантов от Евросоюза, которые распределяют власти Латвии", - писал Insider. Как убедилась Re:Baltica, новости о финансируемых ЕС проектах - единственное, что предприятие сообщает о себе общественности на своем сайте.

Компания не ответила на вопросы Re:Baltica до выхода статьи, объяснив, что двух рабочих дней недостаточно для ответа.

Это одна из cтатей серии публикаций Re:Baltica о том, как латвийское государство и предприятия после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, несмотря на лозунги о поддержке Украины до полной победы, продолжают вести бизнес с Россией. Следующие статьи будут посвящены импортерам и участию латвийских государственных предприятий в бизнесе, который продолжает подпитывать российскую военную машину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх