За длинным рублем. Как латвийские компании не могут отказаться от экспорта в Россию

В то время как правительство призывает бизнес "самоочиститься", экспорт Латвии в Россию за два года войны сократился лишь незначительно. Re:Baltica впервые называет крупнейших экспортеров.
За неделю до ухода Сейма на весенние каникулы политики, чиновники и предприниматели на заседании парламентской комиссии целый час дискутировали о том, что делать с инициативой более чем 10 000 жителей, которые предложили обложить платежи в Россию налогом в размере почти 90%. "Мы должны понимать, что экспорт высасывает деньги из России, а импорт их дает, - сказал руководитель бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство"). - Украина тоже экспортирует товары в Россию. Тогда мы и их можем попросить это прекратить? (...) Латвийская торгово-промышленная палата - почему вы не можете, например, сами установить, что ваши члены не будут поставлять товары и услуги предприятиям, которые сотрудничают с Россией?"
Пока шла эта встреча, восточную границу Латвии пересекли более 40 фур. В обычный рабочий день их было бы более 300. И это не считая товаров, которые перевозятся на судах и по железной дороге.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину экспорт Латвии в эту страну уменьшился всего на 70,7 млн евро в год. Это с лихвой компенсируется ростом экспорта в Казахстан и Кыргызстан, которые известны как страны для обхода санкций. "Латвия - это дорога в Москву для всего Европейского союза", - говорит начальник таможенного управления Службы государственных доходов Раймондс Зукулс.