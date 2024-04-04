Кирсис: Рижская дума продолжит работу над запретом азартных игр

Кирсис подчеркнул, что политическая установка думы по этому вопросу не изменится, потребуется лишь больше времени и ресурсов для достижения цели.

Для этого необходимо провести тщательную работу по изучению решения и всех правовых аспектов, а также полностью понять ход мыслей судей КС.

"Мы живем в правовом государстве, и решение КС - это закон. Мы будем его соблюдать", - сказал Кирсис.

Однако он добавил, что его несколько озадачивает акцент на территориальном аспекте. Рижская дума представила суду исследование Министерства здравоохранения о вредных последствиях азартных игр. Такие вредные последствия наблюдаются везде, независимо от территории.

"Если бы мы боролись с последствиями алкоголя для здоровья, разве нам недостаточно было бы исследований для всей Латвии или всего мира и нужно было бы другое исследование для Пурвциемса и Плявниеки? Я думаю, что эти негативные эффекты существуют независимо от того, где они проявляются - в районе смешанной или частной застройки", - сказал мэр.

Самоуправление проанализирует решение суда, обсудит его с юристами и затем выскажет свое видение дальнейших действий.

Как сообщалось, Конституционный суд постановил, что ограничение на азартные игры на всей административной территории Риги неконституционно.

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