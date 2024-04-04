Кирсис: Рижская дума продолжит работу над запретом азартных игр

Рижская дума продолжит работу над запретом азартных игр в столице, сообщил агентству LETA мэр Риги Вилнис Кирсис, комментируя решение Конституционного суда (КС), который отменил запрет на азартные игры.
Кирсис подчеркнул, что политическая установка думы по этому вопросу не изменится, потребуется лишь больше времени и ресурсов для достижения цели.
Для этого необходимо провести тщательную работу по изучению решения и всех правовых аспектов, а также полностью понять ход мыслей судей КС.
"Мы живем в правовом государстве, и решение КС - это закон. Мы будем его соблюдать", - сказал Кирсис.
Однако он добавил, что его несколько озадачивает акцент на территориальном аспекте. Рижская дума представила суду исследование Министерства здравоохранения о вредных последствиях азартных игр. Такие вредные последствия наблюдаются везде, независимо от территории.
"Если бы мы боролись с последствиями алкоголя для здоровья, разве нам недостаточно было бы исследований для всей Латвии или всего мира и нужно было бы другое исследование для Пурвциемса и Плявниеки? Я думаю, что эти негативные эффекты существуют независимо от того, где они проявляются - в районе смешанной или частной застройки", - сказал мэр.
Самоуправление проанализирует решение суда, обсудит его с юристами и затем выскажет свое видение дальнейших действий.
Как сообщалось, Конституционный суд постановил, что ограничение на азартные игры на всей административной территории Риги неконституционно.
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