Ограничение на азартные игры в Риге признано неконституционным

Муниципалитет, вводя ограничения на организацию азартных игр, должен обеспечить, с одной стороны, соблюдение основных прав, гарантированных коммерсантам статьей 105 и другими положениями Конституции, а с другой - защиту прав отдельных лиц путем снижения возможных рисков возникновения игровой зависимости.

В соответствии с принципом оценки территорий, закрепленным в Законе об азартных играх, муниципалитет должен оценить, например, в процессе территориального планирования, площадь застройки и расположение объектов инфраструктуры, плотность населения, интересы жителей и коммерсантов и другие аспекты, которые могут послужить основанием для введения ограничений на организацию азартных игр.

Помимо ограничений на проведение азартных игр, установленных законом об азартных играх, муниципалитет может, оценив площадь застройки и расположение объектов инфраструктуры в конкретном районе, запретить проведение азартных игр вблизи, например, образовательных, культурных, спортивных объектов, мест отдыха и детских игровых площадок.

Аналогичным образом ограничения на проведение азартных игр могут быть введены после соответствующей оценки в местах с большим потоком людей, например, вблизи остановок общественного транспорта, а также в районах малоэтажной и многоэтажной застройки. Муниципалитет не проводил такой оценки до введения ограничений на азартные игры на всей административной территории Риги.

В то же время суд постановил, что индивидуальная оценка каждого участка в процессе территориального планирования при введении ограничений на конкретные виды игорной деятельности не является рациональной и целесообразной.