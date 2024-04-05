Когда "Новое Единство" может принять решение о кандидате на пост министра иностранных дел

Кроме того, в понедельник запланировано еженедельное собрание коалиционных партий, на котором, как ранее допускала спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), также может обсуждаться вопрос о возможном преемнике уходящего в отставку министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") пообещала, что на следующей неделе станет известно о выбранном политической силой кандидате, чтобы решение о его утверждении можно было принять на заседании Сейма в четверг, 11 апреля, поскольку Кариньш покинет пост днем ранее.

До сих пор "Новое Единство" избегало публичного обозначения возможных кандидатов, подчеркивая, что выбор следующего кандидата за Силиней.

В кулуарах в качестве возможных кандидатов на пост министра иностранных назывались несколько политиков: бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство"), депутат Сейма Гирт Валдис Кристовскис ("Новое Единство"), посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Байба Браже и др.

Кроме того, в кулуарах допускается ротация действующих министров правительства. В качестве одной версии был назван перевод действующего министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") на пост министра иностранных дел, тем самым пост министра обороны остался бы вакантным. Также допускалась возможность, что пост министра иностранных дел может занять действующий министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), а ее прежнее место могли бы занять парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглкална ("Новое Единство") или председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство"). Сама Либиня-Эгнере такую рокировку отвергла.

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