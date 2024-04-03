Силиня назвала возможного кандидата на пост министра иностранных дел

Вице-спикер Сейма, бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") является достойным кандидатом на пост министра иностранных дел, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
На вопрос, было ли решение нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") уйти в отставку его собственным решением или "его попросили", Силиня ответила, что это было его собственное решение.
Говоря о том, когда может быть принято решение о новом министре иностранных дел, Силиня напомнила, что заседание Сейма состоится 11 апреля и это "первая дата", когда можно будет обсудить этот вопрос.
В то же время премьер-министр подчеркнула, что решение о том, кто будет новым министром иностранных дел, еще не принято.
Калниню-Лукашевицу она назвала сильным кандидатом, как и депутата Гиртса Валдиса Кристовскиса.
"Дайте нам еще немного времени", - сказала Силиня, отметив, что на пост министра иностранных дел не будет выдвигаться беспартийный кандидат, так как в самой партии достаточно сильных претендентов.
Ранее сообщалось, что в четверг, 28 марта, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение уйти в отставку с поста министра иностранных дел.
Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Он пояснил, что эта дата выбрана потому, что следующее заседание Сейма ожидается 11 апреля, когда парламент сможет избрать нового министра иностранных дел.
Уже несколько месяцев СМИ освещают скандал с использованием частных авиарейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем, в период его премьерства.
По данным Государственной канцелярией, с 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша и его сотрудников было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых Европейским союзом - 1,36 миллиона евро.
Кариньш был избран в Сейм 14-го созыва, поэтому теперь у него есть право восстановить мандат депутата.
Как премьер-министр он возглавлял два предыдущих правительства. Первое правительство Кариньша проработало весь 13-й созыв Сейма, второе правительство просуществовало менее года, так как Кариньшу не удалось расширить коалицию.
Кариньш также баллотируется в Европарламент по списку "Нового Единства".
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