Силиня назвала возможного кандидата на пост министра иностранных дел

На вопрос, было ли решение нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") уйти в отставку его собственным решением или "его попросили", Силиня ответила, что это было его собственное решение.

Говоря о том, когда может быть принято решение о новом министре иностранных дел, Силиня напомнила, что заседание Сейма состоится 11 апреля и это "первая дата", когда можно будет обсудить этот вопрос.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что решение о том, кто будет новым министром иностранных дел, еще не принято.

Калниню-Лукашевицу она назвала сильным кандидатом, как и депутата Гиртса Валдиса Кристовскиса.

"Дайте нам еще немного времени", - сказала Силиня, отметив, что на пост министра иностранных дел не будет выдвигаться беспартийный кандидат, так как в самой партии достаточно сильных претендентов.

Ранее сообщалось, что в четверг, 28 марта, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение уйти в отставку с поста министра иностранных дел.