Упавшую в Даугаву у Каменного моста машину вытащили; в салоне найдено тело мужчины

В салоне вытащенной из Даугавы Škoda Yeti найдено тело погибшего мужчины 1992 года рождения.

Как уже сообщалось, в субботу незадолго до 20:00 с проезжей части набережной 11 Ноября по невыясненным пока причинам съехал легковой автомобиль и упал в Даугаву.