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Упавшую в Даугаву у Каменного моста машину вытащили; в салоне найдено тело мужчины

rus.tvnet.lv
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Каменный мост
Каменный мост Фото: Edijs Pālens/LETA

7 апреля, вскоре после полуночи, у Каменного моста в Риге из Даугавы вытащили упавший в реку автомобиль, сообщила Государственная полиция.

 

В салоне вытащенной из Даугавы Škoda Yeti найдено тело погибшего мужчины 1992 года рождения.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщалось, в субботу незадолго до 20:00 с проезжей части набережной 11 Ноября по невыясненным пока причинам съехал легковой автомобиль и упал в Даугаву.

На месте происшествия несколько часов работали спасательные службы.

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