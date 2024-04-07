Упавшую в Даугаву у Каменного моста машину вытащили; в салоне найдено тело мужчины

7 апреля, вскоре после полуночи, у Каменного моста в Риге из Даугавы вытащили упавший в реку автомобиль, сообщила Государственная полиция.
В салоне вытащенной из Даугавы Škoda Yeti найдено тело погибшего мужчины 1992 года рождения.
Informācija papildināta 07.04.2024. pulksten 00.21 No Daugavas izcelta vieglā automašīna Škoda Yeti, kuras salonā atrasts 1992.gadā dzimuša vīrieša līķis. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus. https://t.co/TwMA18Wd3R— Valsts policija (@Valsts_policija) April 6, 2024
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Как уже сообщалось, в субботу незадолго до 20:00 с проезжей части набережной 11 Ноября по невыясненным пока причинам съехал легковой автомобиль и упал в Даугаву.
На месте происшествия несколько часов работали спасательные службы.
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